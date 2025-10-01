La gran mentira del Barcelona con Julián Álvarez: le llamaban "el suplente del City"

El Barcelona quería a Julián Álvarez, pero no confiaba en él. Esa es la realidad que no se quiere vender desde la Ciudad Condal, pero es la única verdad que existe. El equipo de Joan Laporta no se fiaba de lo que ellos calificaban como "un suplente en el Manchester City" y optaron por gastarse el dinero en Dani Olmo.

En el seno del Barcelona se habló de la posible incorporación del jugador argentino en 2024; sin embargo, desde el club no las tenían todas consigo acerca de este tema. Le veían como un suplente y eso hizo que en ningún momento el club presidido por Joan Laporta fuese de verdad a por el argentino. Sonó el PSG, el Liverpool y por supuesto el Atlético de Madrid, pero jamás el Barcelona. ¿Por qué? Porque no confiaban al 100% en Julián.

Todo lo contrario pasó en el Atlético de Madrid que desde el minuto uno estableció como prioridad convencer a Julián de que su futuro pasaba por el Metropolitano. Les dio igual que fuese el suplente de Haaland porque Simeone cuando miraba a Julián le veía como el 9 de la campeona del mundo, no como un suplente. De ahí que el Atlético pusiese las cartas sobre la mesa y sobre todo el dinero.

Algo parecido ocurrió con Griezmann hace años cuando el equipo que fue a por él cuando estaba en la Real Sociedad fue el Atlético de Madrid. A partir de ahí, cuando ya era una estrella, el Barcelona fijó sus ojos en él. La cosa no salió bien y el francés sigue haciendo historia en el Atlético.

Los rojiblancos están muy tranquilos con el tema Julián Álvarez. De hecho, ya se trabaja en una renovación como contó el periodista Rubén Uría. Además, la cláusula de Julián es de 500 millones de euros y no hay precio de salida a discutir. El Atlético de Madrid no quiere hablar con nadie y mantuvo la tranquilidad cuando el año pasado un medio español, a través de un tertuliano, habló de negociaciones con otros clubes. No hubo absolutamente nada y ante ese humo, el Atlético informó del montante de la cláusula del argentino.

A pesar de lo que se sigue vendiendo desde Barcelona, en el Atlético de Madrid recuerdan que el amor actual de Laporta por Julián era inexistente hace un año y que tanto la dirección deportiva como el club no quisieron apostar, repetimos, por lo que ellos llamaban "un suplente del Manchester City".