Doble varapalo al Andorra de Piqué: multado por la RFEF y la Federación Andorrana le cierra el campo

El equipo de Gerard Piqué suma nuevos problemas, aunque el propio exfutbolista logra esquivar parte de ellos. El Andorra fue multado por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con 15.000 euros por los incidentes ocurridos en el partido frente al Mirandés, y su director deportivo, Jaume Nogués, recibió una sanción de 15 días. En cambio, el máximo accionista del club, Piqué, se quedó sin castigo. Ahora, el club no podrá jugar en el estadio por decisión de la Federación Andorrana de Fútbol (FAF).

En lo referente a la sanción, en el acto del encuentro se recogió que tanto Nogués como Piqué se dirigieron en tono amenazante a los árbitros, teniendo que intervenir la Policía. "Una vez finalizado el encuentro, y estando en el túnel de vestuarios, se dirigió a mi asistente n°1 Jaume Nogués, a viva voz y de forma agresiva, con los siguientes términos: 'Sois unos sinvergüenzas' y 'esto es una vergüenza'", redactó el colegiado.

"Esta situación conlleva que Gerard Piqué se aproximó a escasos centímetros del asistente n°1, a voz en grito y en actitud intimidatoria, realizando observaciones sobre las decisiones arbitrales", continuó. Finalmente, el exfutbolista del Barcelona y de la selección española no fue sancionado, ya que, por ser el máximo accionista de la entidad, no está federado.

Sin estadio para el próximo encuentro

La Federación Andorrana de Fútbol (AFA) ha emitido un comunicado en el que expresan su "profunda preocupación ante la situación que están viviendo diversas entidades deportivas del Principado". Destacando "la inspección sufrida por uno de nuestros clubes afiliados, en el marco de actuaciones relacionadas con el área del Servicio de Inmigración" y que han catalogado como "desproporcionada". A ello se suma la modificación que se ha producido en las condiciones para poder contratar a futbolistas extracomunitarios, que "han pasado de requerir 4 a 6 años de experiencia profesional" lo que afecta a varios clubes de la entidad.

Comunicat oficial de la Federació Andorrana de Futbol. pic.twitter.com/AnI9PbVneT — Federació Andorrana de Futbol (@Fedandfut) October 1, 2025

La decisión a la que han llegado desde la FAF para presionar al Gobierno de Andorra es suspender, a partir del 2 de octubre de 2025, toda actividad futbolística oficial y el cierre de las instalaciones de la federación hasta nuevo aviso. Esto impediría al Andorra disputar su partido frente al Leganés del próximo sábado 4, a las 18:30. El director general del Andorra, Jaume Nogués, contactó con Félix Álvarez, presidente de la FAF, para pedir explicaciones y se está a la espera de ver cómo se desarrolla todo el tema.