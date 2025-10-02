La contundente respuesta de Vitinha a Lamine Yamal y Pedri: "Nos importa un bledo"

FC Barcelona y París Saint-Germain se enfrentaron en la fase de liga de la Champions League. El equipo de Luis Enrique se llevó los tres puntos gracias al tanto de Gonçalo Ramos en el minuto 90 de partido. En las horas previas al partido, algunos futbolistas culés compartieron imágenes y palabras para calentar el ambiente del encuentro. Una vez finalizado, Vitinha lanzó declaraciones contundentes sobre lo ocurrido.

En una entrevista concedida a La Source Parisienne, el futbolista portugués fue preguntado respecto a la publicación de Lamine Yamal y las palabras de Pedri. En el caso del '10' culé, publicó un mensaje motivacional para el partido con fragmentos de la película Pactar con el diablo y reproduciendo la escena de Al Pacino: "La presión lo cambia todo. Algunas personas, al límite, responden; otras, fallan. ¿Puedes usar todo tu talento al instante, trabajar a contrarreloj y dormir tranquilo?".

Además, en otra publicación el extremo compartió una imagen con los escudos de FC Barcelona y PSG escribió: "Estoy de vuelta y la misión también lo está". Por su parte, Pedri afirmó en la rueda de prensa previa al partido: "El PSG es uno de los mejores equipos del mundo y nosotros, el mejor".

Claridad y contundencia

Vitinha lo tuvo claro al contestar ante los medios: "Esto pasa a veces, sabemos que hay este tipo de declaraciones antes de los partidos, puede pasar. No tenemos nada que hacer; nos importa un bledo". Y añadió: "Solo queremos jugar el partido, ganamos y estamos contentos por eso".

🚨J’ai questionné Vitinha sur la story de Lamine Yamal mais aussi sur les propos de Pedri qui disait que les barcelonais étaient meilleurs que les parisiens. Reponse cinglante du portugais : 🎙️Vitinha : Il y a souvent des déclarations avant les matchs et ça peut passer. Nous on… pic.twitter.com/KnuV9t6CEj — La Source Parisienne (@lasource75006) October 1, 2025

Por su parte, el responsable del tanto de la victoria parisina, Gonçalo Ramos, afirmó: "Si sois el mejor equipo, tenéis que demostrarlo en el campo y no hablar". El vigente campeón de la Champions League lleva pleno de victoria en las dos jornadas disputadas ya goleó al Atalanta en el estreno europeo (4-0).