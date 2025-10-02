La madre de Lamine Yamal vende cenas con ella: precio de 150 a 800 euros

Cuando pensábamos que el padre de Lamine Yamal era el familiar que más rédito iba a sacar de la calidad de su hijo como futbolista ha llegado la madre del azulgrana, Sheila Ebana, y ha subido la apuesta de su marido ofreciendo directamente cenas privadas con ella.

La madre del delantero del FC Barcelona organiza cenas privadas haciendo de anfitriona y los que quieran asistir tienen que invertir una cifra de entre 150 y 800 euros. "No pierdas la oportunidad de conocer a la madre del mejor futbolista del mundo", dice el anuncio.

Próximamente tendrá un evento en Londres, concretamente el próximo 7 de noviembre en el Nobu Hotel London Portman Square. Ojo, Lamine Yamal no acude a estas cenas. Solo aparece la madre.

La empresa JEN C Events organiza el evento y ha diseñado tres opciones para estas cenas. La entrada más barata, 150 euros, ofrece menú de tres platos y media hora de champán en el cóctel previo. En segundo lugar tenemos la Silver Ticket que añade una botella de vino. Y para rematar la faena, el más caro de 800 euros con champán de bienvenida, mesa preferente, barra libre y una guinda final con fotografía junto a la propia Sheila.

El evento tendrá un aforo máximo de 400 personas y solo podrán entrar mayores de 18 años.