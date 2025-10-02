La selección española, en la puja con Camerún por Etta Eyong

Etta Eyong, delantero camerunés que llegó al Levante en el mercado de verano, se encuentra en el punto de mira tanto de la selección de Camerún como de España. Formado en la cantera del Cádiz, fue escalando hasta asentarse en la élite. En lo que va de temporada, a pesar de haber vestido la camiseta de dos equipos diferentes, ha encontrado su hueco en el once titular de ambos.

El futbolista aterrizó en la entidad del Ciutat de Valencia procedente del Villarreal, donde ya dejó algunos detalles de calidad en los primeros partidos disputados como groguets, con un tanto y dos asistencias en tres partidos disputados. En el Levante, se ha seguido afianzando como uno de los jóvenes talentos con proyección en el fútbol español. De los cuatro partidos disputados ha anotado tres goles y ha repartido una asistencia.

Al margen de lo oficial

Etta Eyong ha ido convocado con la selección sub23 de Camerún, pero todavía no ha recibido la llamada de la absoluta de manera oficial, sí ha formado parte de dos prelistas. En estos momentos de espera, según han informado en Sin Tregua Radio, ya tiene todos los documentos y trámites preparados para iniciar el proceso de obtención de la nacionalidad española por si no es llamado. Esto abriría el abanico a Luis de la Fuente.

El futbolista mantendría su deseo de jugar con Camerún, pero no cierra las puertas de La Roja. Su incorporación añadiría al combinado español juventud, proyección, versatilidad y habilidad para encontrar espacios a la espalda de la defensa. Su futuro está en el aire y el camerunés continúa centrado en su buen hacer en el Levante y su entorno mantiene la cautela.

En el caso de incorporarse a la selección española, el club granota saldría beneficiado de cara a la próxima Copa de África. El torneo se disputa entre el 21 de diciembre de 2025 y el 10 de enero de 2026, por lo que perderían a una de sus piezas clave en mitad de la temporada.