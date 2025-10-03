De la Fuente sorprende con Llorente y Barrios en la lista y deja fuera a Morata

Los jugadores del Atlético de Madrid Marcos Llorente y Pablo Barrios son las grandes novedades en la lista de convocados por el seleccionador nacional masculino Luis de la Fuente para los partidos de clasificación para el Mundial de 2026 ante Georgia y Bulgaria, mientras que el delantero y capitán Álvaro Morata (Como 1907) es la principal ausencia.

De este modo, los dos futbolistas colchoneros ven recompensado su actual gran momento de forma, con el lateral ocupando el hueco del lesionado Dani Carvajal (Real Madrid) y el centrocampista entrando por las bajas en el centro del campo por los también lesionados Pablo Páez 'Gavi' y Fermín López, del FC Barcelona.

También retorna a la convocatoria el centrocampista del Atlético de Madrid Álex Baena y se mantienen Aleix García (Bayer Leverkusen), Jesús Rodríguez (Como 1907) y Jorge de Frutos (Rayo Vallecano), mientras que entre las ausencias sobresalen las del capitán Álvaro Morata (Como 1907) y la del centrocampista Fabián Ruiz (PSG), aunque este acabó algo 'tocado' el duelo ante el Barça del pasado miércoles en la Liga de Campeones.

Lamine Yamal (FC Barcelona) ha entrado entre los 26 convocados tras la polémica del anterior parón, mientras que se ha quedado fuera Nico Williams (Athletic Club), que todavía no ha jugado desde que se lesionase a principios de septiembre.

España se enfrentará el sábado 11 de octubre contra Georgia en el Estadio Martínez Valero de Elche y a Bulgaria, en el José Zorrilla de Valladolid el martes 14, ambos a partir de las 20.45 horas. La concentración empezará el lunes 6 de octubre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas donde los convocados por el seleccionador estarán citados a partir de las 20.00 horas.

LISTA DE CONVOCADOS

PORTEROS: David Raya (Arsenal), Unai Simón (Athletic Club) y Álex Remiro (Real Sociedad).

DEFENSAS: Marc Cucurella (Chelsea), Pedro Porro (Tottenham), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marcos Llorente y Robin Le Normand (Atlético de Madrid), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Dani Vivian (Athletic Club), y Dean Huijsen (Real Madrid).

CENTROCAMPISTAS: Martín Zubimendi y Mikel Merino (Arsenal), Rodri (Manchester City), Pedri y Dani Olmo (FC Barcelona), Álex Baena y Pablo Barrios (Atlético de Madrid), y Aleix García (Bayer Leverkusen).

DELANTEROS: Jesús Rodríguez (Como), Lamine Yamal y Ferran Torres (FC Barcelona), Yéremi Pino (Villarreal CF), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) y Samu Aghehowa (Oporto).