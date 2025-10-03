País Vasco y Cataluña organizan sendos partidos de fútbol propagandísticos con la selección de Palestina

Prosigue la vasta campaña propagandística de la izquierda catalana en contra de Israel. La última iniciativa del ejecutivo de Salvador Illa es un partido de fútbol entre la selección autonómica catalana y la de Palestina aprovechando que los jugadores palestinos estarán en España a mediados de noviembre porque ya habían agendado un partido con la selección vasca.

Sabedores del interés de los palestinos por publicitar su causa, la Generalidad pidió a las autoridades palestinas que solicitaran la celebración del encuentro por escrito para dar su visto bueno. Así lo hicieron, de modo que el gobierno catalán ya ha reservado el estadio de Montjuich, donde ahora juega el Barcelona, para el partido.

La noticia la avanzó la radio del editor de La Vanguardia, el conde de Godó, Rac 1, donde el consejero de Deportes autonómico, Berni Álvarez, anunció la celebración del partido. Según Álvarez, un exjugador de baloncesto, los palestinos tenían interés y la Generalidad considera que se puede usar el fútbol "como una herramienta de paz y para tener la mayor visibilidad posible".