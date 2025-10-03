Un muro llamado Berke Özer: el portero turco paró tres penaltis consecutivos a la Roma

El Stadio Olímpico di Roma acogió el enfrentamiento entre AS Roma y Lille, y fue el escenario de uno de los momentos más surrealistas de la segunda jornada de Europa League. Los franceses se pusieron por delante en el marcador en el minuto 6 de partido, pero el conjunto local no fue capaz de igualar el partido. Eso sí, oportunidades no faltaron, ya que pudo marcar desde los once metros hasta en tres ocasiones, pero Berke Özer, el guardameta del Lille, se puso la capa de héroe.

En el minuto 81, una mano de Aissa Mandi llevó al colegiado a decretar la pena máxima a favor de la Roma. Primer momento para igualar el encuentro. Artem Dovbyk, exdelantero del Girona, cogió el balón para ser el responsable del lanzamiento, pero le salió centrado y Özer detuvo el esférico. Sin embargo, se tuvo que repetir porque dos jugadores franceses habían invadido el área incumpliendo la norma.

EL MULTI ES EL MEJOR FORMATÍN DE LA HISTORIA. 😱 ES DE LOCOS: Berke Özer HA PARADO 3 penaltis seguidos. #UEL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/yfxhurNHQP — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 2, 2025

Sin perder la confianza, Dovbyk volvió a adueñarse del balón para intentar enviar al fondo de la red del Lille. Parecía una repetición del anterior golpe, el turco fue un muro. En esta ocasión, el portero se encontraba con los dos pies por delante de la línea de gol y, por tanto, habría otro lanzamiento desde los once metros para los romanos.

El delantero ucraniano no aplicó el refrán "a la tercera va la vencida" porque se cambió de lanzador. Soulé cogió el testigo de su compañero, pero el resultado final fue el mismo. Aunque el delantero argentino varió de lado y disparó a su izquierda, Özer bloqueó el lanzamiento. Una noche de pesadilla para la Roma y un estadio del que el guardameta del Lille guardará, por el momento, un gran recuerdo.