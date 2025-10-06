A partir del 2027 la Champions será diferente a como se la conoce hasta ahora… Aunque la mayor novedad será que habrá una inversión más grande de dinero. El famoso cambio de formato, por el momento, no tendrá lugar. A nadie se le escapa que la comercialización de las competiciones UEFA lleva negociándose mucho tiempo y fue aprobada por la propia UEFA y los clubes, sin implicación de la empresa de la Superliga.

Aunque en realidad, sí que ha habido diferentes reuniones entre la UEFA, la compañía A22, representantes del Real Madrid y el Barcelona. De hecho, según explican en Mundo Deportivo, ambas partes han mantenido hasta siete reuniones secretas en lo que va de año para llegar a un acuerdo que termine por fin con los litigios judiciales.

No olvidemos que la Champions actual tiene este formato firmado hasta la próxima temporada, la 2026-2027, y a partir de ahí es cuando se pretenden poner en marcha los cambios. La venta de los derechos de la Champions en el periodo que va de 2027 a 2033 la gestiona UC3 , la joint venture entre ECA y la UEFA, y en las próximas semanas saldrá ya la licitación en varios países.

Pero, además de la venta de derechos, ¿qué cambios traerá esta 'nueva' Champions? Por el momento, se sabe que no cambiará su denominación sino que seguirá llamándose Liga de Campeones, y la clasificación para el torneo tampoco variaría. Por tanto, al menos hasta 2033, para clasificar para la competición europea seguirán primando los méritos en las competiciones nacionales, además, continuarán siendo 36 equipos, pero en lugar de una fase liga global, habría dos grupos de 18 equipos.

Novedades Champions a partir de 2027

Serán dos grupos organizados por el ranking UEFA. Es decir, en el grupo 1 estarían los 18 equipos que mejor ranking tengan, y en el grupo 2 estarían el resto. Eso provocaría que se jugaran muchos más partidos entre los grandes de Europa y se evitarían enfrentamientos como los sucedidos en la última jornada entre Kairat y Real Madrid o Pafos y Bayern.

¿Cómo serán los cruces en esta fase inicial? Los ocho mejores del grupo 1 accederían a octavos directamente y, para la repesca, aún se negocia cuántos clubes del grupo 1 (de los clasificados entre el puesto 9 y el 18) y de la totalidad del grupo 2 accederían a ese playoff.

Pero además, el cómo se vería esta nueva Champions será otra de las grandes novedades. Aquí volvería la Superliga a anotarse un tanto. Ya que parece que su promesa de que se pudiera ver gratis se conseguirá gracias a la plataforma Unify, que tendrá dos versiones: a coste cero con anuncios o con un coste pequeño en una versión premium sin publicidad.

Y ahora, quizá la que puede ser la gran duda… ¿quién será el mayor beneficiado de esta nueva era Champions? Como no puede ser de otra manera, la UEFA seguiría siendo la organizadora de la competición, pero los derechos comerciales y los ingresos aumentarían bastante en favor de los clubes, que era otra de las demandas de la Superliga. Está por saber en qué porcentaje y en qué términos.