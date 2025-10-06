La UEFA ha aprobado "excepcionalmente" las peticiones elevadas por las federaciones española e italiana para que sus respectivas ligas puedan jugar un partido fuera de sus territorios, lo que acerca a que LaLiga pueda llevar a cabo en los Estados Unidos —en concreto en la ciudad de Miami— el Villarreal CF-FC Barcelona, aunque insiste en su "oposición a que los partidos de liga nacional se disputen en el extranjero".

"Dos solicitudes fueron aprobadas excepcionalmente debido a las lagunas regulatorias a nivel mundial. La UEFA se compromete a consolidar la integridad de las competiciones nacionales y la perspectiva de los aficionados en las próximas reglas de la FIFA", señala el organismo rector del fútbol europeo en un comunicado.

Así, la UEFA recuerda que tras la reunión de su Comité Ejecutivo en Tirana el pasado mes de septiembre, "realizó nuevas consultas con las partes interesadas para evaluar el alcance de las implicaciones del asunto, tras las solicitudes recibidas de las federaciones nacionales de fútbol de España e Italia". "Esta consulta confirmó la falta generalizada de apoyo que ya habían expresado los aficionados, otras ligas, clubes, jugadores e instituciones europeas en torno a la posibilidad de que los partidos de liga nacional se trasladen al extranjero", ha advertido la UEFA.

Sin embargo, el organismo aclara que "dado que el marco regulatorio pertinente de la FIFA, actualmente en revisión, no es lo suficientemente claro y detallado", su Comité Ejecutivo había decidido, "a regañadientes, aprobar, excepcionalmente, las dos solicitudes que se le presentaron". "La UEFA contribuirá activamente al trabajo continuo de la FIFA para garantizar que las futuras normas respeten la integridad de las competiciones nacionales y el estrecho vínculo entre los clubes, sus aficionados y las comunidades locales", remarcó el comunicado.

En este sentido, la UEFA subraya que todas sus federaciones nacionales "confirmaron su compromiso de colaborar" con el organismo "antes de presentar futuras solicitudes". "Con ello, expresaron su determinación colectiva de salvaguardar los intereses generales del fútbol europeo", sentenció.

Por su parte, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, deja claro que "los partidos de liga deben jugarse en casa". "Cualquier otra medida privaría de derechos a los aficionados fieles y podría introducir elementos distorsionadores en las competiciones", resaltó el dirigente esloveno. "Nuestra consulta confirmó la magnitud de estas preocupaciones. Quisiera agradecer a las 55 federaciones nacionales su compromiso constructivo y responsable en un tema tan delicado. Si bien es lamentable tener que permitir que estos dos partidos se celebren, esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente. Nuestro compromiso es claro: proteger la integridad de las ligas nacionales y garantizar que el fútbol siga anclado en su ámbito local", sentenció.

El pasado 11 de agosto, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) elevó a la UEFA la petición para autorizar que el Villarreal CF-FC Barcelona de LaLiga EA Sports 2025-26, previsto para el 20 de diciembre de 2025, se dispute en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos).

Jugar un partido oficial del campeonato en Estados Unidos, el segundo mercado más grande para LaLiga tras el español, es un viejo anhelo del presidente de la patronal, Javier Tebas, que lo intentó en varias ocasiones, encontrando por entonces la fuerte oposición de la RFEF que encabezaba Luis Rubiales, pero que parece que por fin lo conseguirá, apoyado en el cambio de la normativa de la FIFA que ya no considera prohibido que un partido de liga se dispute fuera del territorio de la competición.