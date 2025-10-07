El emotivo homenaje de un futbolista a su hermana, asesinada por Hamás en el festival Supernova

Hace dos años, el 7 de octubre de 2023, se produjo el ataque de Hamás en el festival Supernova. Con motivo de esta fecha, Tal Naim, futbolista del Maccabi Hezliya desde 2024, rindió un emotivo homenaje. El jugador anotó su primer gol en el equipo y lo celebró de una manera muy especial, recordando a la joven fallecida aquel trágico día.

Rápidamente después de que el balón traspasase la línea de cal de la portería, Tal se fue a la banda a recoger una camiseta. En ella se podía ver la imagen de su hermana en la parte frontal de la camiseta. Por detrás, la bandera de Israel. El futbolista besó en repetidas ocasiones la camiseta y se derrumbó al recibir el apoyo del resto de compañeros.



La historia detrás del homenaje

May Naim, la hermana del futbolista del Maccabi Hezliya, fue una de las casi 400 víctimas que murieron en el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 en el festival Supernova. Era nieta del exseleccionador y comentarista de fútbol israelí Schlomo Scharf y, aunque intentó huir al kibutz de Be'eri, su cuerpo fue encontrado sin vida junto a un amigo suyo de la infancia.

"Nunca imaginé que tendría que enterrar a una nieta", declaró Scharf a la televisión pública Kan durante el funeral. "Era una chica que irradiaba una luz inmensa a su alrededor… Los viernes siempre me ayudaba a cocinar. Era mi mano derecha. Me abrazaba y sentía como si su corazón me penetrara".

La cantante israelí Odeya dedicó un sencillo a la joven bajo el título de White Angel. En la canción la recordaba como alguien que amaba viajar por el mundo, bailar y cocinar con su abuelo: "Hace tiempo que no te oímos reír, hace tiempo que no te vimos llorar. Porque no llorabas, solo bailabas".