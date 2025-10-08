Laporta abraza a Al-Khelaifi y a la 'antigua' ECA: ¿traición a Florentino?

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha llegado este miércoles a Roma para acudir a la asamblea anual de la nueva European Football Clubs (EFC, antigua ECA), que preside el qatarí Nasser Al-Khelaifi —a su vez máximo dirigente del Paris Saint-Germain—, con el que se ha abrazo en la capital italiana.

El presidente del club catalán acudirá a la cena de gala de esta misma noche, donde también estará el esloveno Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, muy crítico en su intervención de este miércoles de nuevo con la Superliga. Laporta, acompañado por Rafa Yuste, vicepresidente del Barcelona, acude como invitado pues el club no forma parte de la asociación por el momento.

La presencia del mandatario culé supone un acercamiento con UEFA y EFC, ambos organismos contrarios a la Superliga, proyecto que lidera el Real Madrid y del que también forma parte, por ahora, el Barcelona.

Laporta y Yuste abrazándose con Nasser en Roma Reunión clave de la ECA. Un paso grande del Barça https://t.co/917CDoYtYQ pic.twitter.com/HrhrnaN2Oq — Víctor Navarro (@victor_nahe) October 8, 2025

"Europa establece los estándares en lo que respecta al fútbol mundial y desde fuera ha habido intentos de reformar nuestro deporte, pero nunca organizaremos una competición para 12 clubes. El fútbol tiene que ser inclusivo, que todos tengan una oportunidad de ganar las mejores competiciones", declaró Ceferin en su intervención durante la primera jornada de la asamblea, que terminará este jueves.

"Promovemos un fútbol inclusivo que sea un ancla en los momentos difíciles que vivimos. El fútbol es un lugar al que todos pertenecemos. Ante las crisis políticas y sociales, necesitamos algo que nos una, y el fútbol tiene ese papel que debemos conservar", sentenció.

La ECA (hoy EFC) se fundó en el año 2008 con 137 miembros y actualmente engloba a unos 800 clubes de fútbol europeos de más de 55 países.