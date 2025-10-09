De Jong se opone al partido en Miami: "Es injusto desde el punto de vista competitivo"

En la tarde del 8 de octubre se hizo oficial el partido que disputarán el Villarreal y el FC Barcelona en Miami, será el próximo 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium. Algunos de los futbolistas implicados en el encuentro se encuentran con sus respectivas selecciones y ha sido Frenkie de Jong de los primeros en pronunciarse al respecto.

El futbolista del FC Barcelona fue preguntado en la rueda de prensa que concedió junto a Ronald Koeman, el seleccionador de Países Bajos. "No me gusta que juguemos allí y no estoy de acuerdo con esto", discrepó el centrocampista con que su equipo vaya a jugar a Miami. "Entiendo al club, porque pueden sacar provecho de ello y expandir la marca a nivel mundial. Pero no es bueno para los jugadores. Nos quejamos del calendario de partidos y de los largos viajes", añadió el holandés.

Oídos sordos

No solo eso, también aseguró que no es justo desde el punto de vista competitivo: "Ahora jugamos un partido fuera de casa en una cancha neutral. Entiendo que otros clubes no estuvieran contentos con eso", recoge De Telegraaf.

De Jong reconoció que es "extraño" viajar hasta el país estadounidense para disputar un encuentro de la liga española, pero señaló la falta de empatía hacia la situación de los altos mandatarios: "¿Nos escucharán? No lo creo, porque vamos a jugar allí".

Por su parte, el exentrenador del FC Barcelona y actual seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman opinó sobre el hecho: "No tiene sentido. Frenkie da una muy buena explicación. El Villarreal siempre es un partido difícil fuera de casa para el FC Barcelona, y ahora lo juegas en campo neutral, donde al final habrá más aficionados del Barcelona que del Villarreal en las gradas. Eso no es deportividad", afirmó el técnico.