El Villarreal-Barça de LaLiga en Miami suma apoyos entre jugadores y seguidores del fútbol español

El Villarreal-FC Barcelona de LaLiga en Miami ha despertado un amplio consenso entre jugadores y aficionados del fútbol español. Los internacionales Mikel Merino y Marc Cucurella confirmaron su apoyo a la celebración del encuentro durante un acto celebrado ayer, asegurando que iniciativas como esta pueden contribuir a mostrar el nivel del fútbol español fuera de sus fronteras.

Merino, jugador del Arsenal, explicó que "esto es hacia donde están yendo todas las competiciones, como la NBA o la NFL. Creo que no es malo para LaLiga y el fútbol español poder enseñar la calidad que hay en nuestra competición, siempre y cuando todo el mundo esté de acuerdo". De la misma forma, Cucurella, jugador del Chelsea, señaló que "puede ser bueno, porque llevas el espectáculo a otra parte del mundo para que la gente que está allí y no puede pagarse un viaje pueda observar un partido de nuestra liga".

Además, otro de los apoyos recibidos en las últimas horas llegó por parte de la Agrupación de Peñas del Villarreal CF, formada por 38 peñas del club castellonense, que trasladó su respaldo a la disputa del partido en Miami tras una reunión interna en la que apoyó la decisión del club de manera mayoritaria.

En paralelo, ayer por la tarde LaLiga confirmó mediante un comunicado conjunto con el Villarreal CF y el FC Barcelona la celebración del partido oficial en Miami el 20 de diciembre. En esa nota, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, subrayó que "con este partido damos un paso histórico que proyecta a LaLiga y al fútbol español en una nueva dimensión" y recordó que "se trata de un solo encuentro dentro de los 380 que conforman la temporada", remarcando que la iniciativa "busca precisamente acercar nuestro fútbol a esa afición global sin menoscabar el compromiso con quienes cada jornada lo disfrutan en los estadios de España". Un encuentro para el que también el Comité Ejecutivo de la UEFA dio su visto bueno tras recibir la solicitud formal de la Federación Española.

El presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, afirmó que "para el Villarreal es una oportunidad histórica para poder seguir creciendo y tener visibilidad en un país tan importante como Estados Unidos". El club también confirmó que los aficionados del submarino amarillo que no puedan desplazarse al encuentro recibirán compensaciones y beneficios especiales por parte de la entidad.

Por su parte, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, celebró la oportunidad de volver a encontrarse con los seguidores en Estados Unidos y agradeció a LaLiga la posibilidad de disputar el partido en un mercado "estratégico para el club". "Como club global, con millones de seguidores en todo el mundo, esta oportunidad refuerza nuestro compromiso con los fans internacionales, especialmente en un mercado clave como EEUU", señaló.

Con este partido, LaLiga sigue el modelo de otras grandes ligas como la NBA o la NFL, que celebran encuentros fuera de sus países de origen, con el objetivo de expandir su marca y ofrecer nuevas experiencias a sus seguidores.