El plan de Infantino para cambiar el calendario de los Mundiales

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, participó en la Asamblea General de la Asociación Europea de Clubes de Fútbol (AEC) y puso encima de la mesa la posibilidad de realizar algunos cambios en lo que se refiere a la celebración de torneos de fútbol como los Mundiales y el Mundial de Clubes.

Infantino planteó mover el calendario de los futuros Mundiales fuera del verano. Normalmente esta competición se celebra en los meses de junio y julio, excepto en 2022, cuando las altas temperaturas de Catar provocaron el movimiento a noviembre y diciembre.

El presidente señaló Arabia Saudí en 2034 como la primera oportunidad para estudiar alternativas: "Si se quiere jugar al mismo tiempo en todas partes, entonces se puede jugar en marzo o en octubre, lo más probable, porque en diciembre no se juega en una parte del mundo, y en julio no se juega en la otra", explicó.

Más equipos para competir

Además, abrió la puerta a la inclusión de un mayor número de equipos en el Mundial de Clubes, pasando de 32 a 48 teniendo en cuenta el "enorme éxito" en términos de asistencia, participación e ingresos esperados de la pasada edición. En su intervención subrayó que contarían con la colaboración tanto de clubes como de todas las partes interesadas: "Beneficiará a todos los presentes en esta sala y también fuera de ella. Hay, de cara al futuro, muchos retos, obviamente, y todos estamos preparados para afrontarlos", sentenció.

Por último, al ser preguntado por la disputa del partido entre Villarreal y FC Barcelona en Miami, apuntó que tiene su opinión personal, pero que prefiere no compartir. Asimismo, recordó que la UEFA lo ha aprobado. Infantino aseguró que el fútbol tiene una estructura que le permite "disputar partidos a escala nacional, continental y mundial". Según él, "esta estructura es la que ha hecho del fútbol el deporte número uno del mundo. Si queremos romper esta estructura, corremos un gran riesgo".