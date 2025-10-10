El revolucionario método utilizado por un equipo para potenciar a sus porteros: las gafas estroboscópicas

La búsqueda de un mejor rendimiento es constante en el fútbol profesional y muchos equipos encuentran en la tecnología una gran aliada. El Al Ahly de Egipto, uno de los clubes más laureados de África, ha incorporado a sus entrenamientos un curioso recurso para potenciar a sus guardametas, las gafas estroboscópicas.

Estas gafas funcionan mediante una luz intermitente que provoca breves interrupciones en el campo visual del deportista. Durante el tiempo que las lleva puestas, los guardametas deben seguir el balón y anticipar los movimientos y respuestas. De esta manera se entrena su concentración, reflejos y capacidad de reacción.

Según Morocco World News, los porteros del Al Ahly entrenan con este tipo de gafas unos 15 minutos diarios durante sus sesiones de 2 a 3 meses. El objetivo es mejorar la coordinación ojo-cerebro-cuerpo y la toma de decisiones bajo presión.

No es una herramienta nueva

River Plate experimentó con esta tecnología en 2019. Lo hizo durante su pretemporada en Estados Unidos, realizando ejercicios en la arena. Estas gafas fueron desarrolladas por Nike en 2012 con el objetivo de potenciar la memoria fotográfica y anticipar la dirección de los objetos y la trayectoria.

Hace dos años el Getafe también la incorporó en alguno de sus entrenamientos. "Las utilizo para el tema de los reflejos, ya que se oscurecen y se aclaran. Buscamos que el portero deje de ver el balón en ciertos momentos para conseguir una mejora de reflejos", explicó entonces Juanjo Roa, entrenador de porteros azulón. "También las utilizo en ejercicios de juego aéreo. Esto les provoca a los porteros estímulos", añadió.

Más allá del fútbol, en estrellas de la NBA como Stephen Curry y Kawhi Leonard también han utilizado enfoques similares para mejorar la velocidad de reacción, la toma de decisiones y la percepción visual.