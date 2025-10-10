Rivaldo también critica a De la Fuente: "Si existe riesgo de lesión, Lamine debe quedarse fuera"

La no convocatoria de Lamine Yamal con la selección española y la guerra entre el seleccionador Luis de la Fuente y el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha sido uno de los temas de conversación en los últimos días. Muchos se han puesto al lado del técnico culé y uno de ellos ha sido Rivaldo, leyenda del conjunto azulgrana.

El brasileño respaldó el enfado del alemán tras los problemas físicos de Lamine Yamal en una entrevista con Betfair. "Comprendo que Flick esté frustrado porque perdió a un jugador importante, un chico que marca la diferencia. Lo más importante es cuidar al jugador. Si existe riesgo de lesión, debe quedarse fuera, recuperarse y volver solo cuando esté al cien por cien. Jugar al 60 o 70 % no ayuda ni al club ni a la selección. Lo ideal es que se recupere en el Barcelona y, después, vuelva a la selección española. Si todavía siente dolor, es mejor darle tiempo", aseguraba.

Eso sí, Rivaldo entiende las dos posturas y pone el foco en el departamento médico: "Es también algo normal. El club se defiende, la selección también, y esas discusiones existirán siempre. También puedo entender el lado de la Selección. Si el departamento médico autoriza al futbolista, la federación entiende que está en condiciones de jugar".

El objetivo de los azulgranas es que Lamine llegue al Clásico del 26 de abril en el Santiago Bernabéu. Para ello, el Barça espera que pueda jugar algunos minutos ante Girona y Olympiacos y así estar al 100% contra el conjunto de Xabi Alonso: "Todo jugador del Barcelona sueña con jugar un Clásico, y más aún en el Bernabéu. Pero tiene que pensar en su carrera, no solo en ese partido. Si está al 100 %, perfecto. Ahora bien, si todavía siente molestias, es mejor esperar. El campeonato acaba de empezar; queda mucho por delante. Jugar arriesgando puede agravar la lesión y dejarle fuera más tiempo".

"Sabemos que, incluso al 50 %, puede marcar la diferencia, pero no es lo ideal. Es joven y tiene un futuro enorme. Perderse un clásico duele, claro, pero peor sería lesionarse de nuevo y pasar semanas sin jugar. Lo más importante es estar bien, sin dolor, para ayudar al equipo durante toda la temporada", añadió.

Los culés llegan tras la debacle ante el Sevilla. Una dura derrota que incluso hizo que Deco tirara un 'palito' al equipo en Catalunya Ràdio: "Deco tiene razón al decir que el equipo debe evolucionar. Lo importante es que todos en el club, jugadores, cuerpo técnico y directiva, entiendan que todavía hay mucho trabajo por hacer. El 4-1 ante el Sevilla es señal de que algo debe mejorar. Puede ser falta de concentración, de compenetración o de intensidad", reafirmó el brasileño.