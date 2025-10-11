El FC Barcelona es de los clubes que más cuida su cantera y, seguramente gracias a eso, suele sacar jugadores de alto nivel que triunfan en la élite. En los últimos años, especialmente debido a sus problemas económicos, La Masía está siendo fundamental en el desarrollo del equipo. Y los canteranos responden. Cubarsí, Lamine Yamal, Casadó, Gavi o Balde son ejemplos de canteranos culés que están triunfando…

Este 2025, de cara al futuro hay que fijarse en un nuevo jugador de tan solo 15 años. Apunten el nombre de Ebrima Tunkara porque seguro que dará que hablar. De hecho, esta última semana podría decirse perfecta para el jugador ya que, después de su debut con el Barcelona Juvenil en la Youth League y su estreno con la Selección Española sub 17. Pero, ¿cómo llegó el joven gambiano al FC Barcelona?

Este jugador, llegó con siete años a Cataluña, procedente de Gambia, y desde 2021 reside en La Masía. Su llegada fue posible ya que su padre, Abdul, vino buscando trabajo y en el año 2017 pudo legalizar su situación y traer algunos familiares. Pero, antes de llegar a Cataluña, Tunkara jugaba en las calles de Gambia y nunca había estado en un club profesional. Cuando llegó a España, pronto se unió al Cerdanyola desde el que tuvo la suerte de dar el salto a la cantera culé. Albert Puig, uno de los rostros conocidos de la cantera del Barcelona en los últimos años, contaba cómo se quedó prendado casi por casualidad de Tunkara, mientras miraban a otro futbolista. 10 minutos le bastaron para ficharlo por el FC Barcelona.

Por tanto, la temporada 2017/18, Tunkara formó parte del equipo de fútbol-7 culé. Pero, desde que llegó, tuvo que lidiar con aprender el idioma y desde Can Barça se optó porque siguiera entrenando con el Cerdanyola y un día a la semana ejercitándose con el prebenjamín culé para adaptarse al año siguiente. En la 18/19 ya le hicieron ficha en el equipo culé, aún en fútbol 7 en prebenjamines, y en 2021 se incorporó a vivir a La Masía. De él destacan su conducción rápida, su capacidad para proteger el balón y su olfato para hacer gol gracias a un golpeo potente.

¿Dónde está ahora Ebrima Tunkara? Actualmente milita en el cadete A como extremo o interior ofensivo. Destaca por su poderío físico al haberse desarrollado antes que sus compañeros y rivales, por ello, Albert Puig, cree que es entendible que se le compare con Lamine Yamal pero la mayor diferencia es que el jugador del primer equipo decidía el partido con sus chispazos y el cadete hace mejorar a los que tiene alrededor. No obstante, en 2021 ya se proclamó campeón de LALIGA Promises, marcando un gol en la final al Sevilla, a pesar de tener un año menos que sus compañeros.

Al año siguiente, en 2022 volvió a repetir con los futbolistas de su edad pero ya como estrella consagrada de un torneo en el que volvió a salir campeón y en el que demostró que, además de la potencia y el poderío físico con los que ya destacaba a su edad, no estaba exento de calidad con el balón en los pies.

Ebrima Tunkara se luce con la selección española

Su rápido crecimiento en el fútbol ha hecho que las etapas las fuera quemando más rápido que los demás, tanto que en la última semana ha hecho un doble debut muy importante para su carrera. El pasado miércoles tuvo unos minutos en el Barcelona-PSG de la Youth League convirtiéndose en el tercero más joven de la cantera azulgrana tras Guille Fernández... y Lamine Yamal.

Tras esto, comenzó a moverse la RFEF y le convencieron para jugar con España a pesar de poder hacerlo con Gambia. Poco después de su debut en la Youth League, Sergio García le ha hecho debutar con España sub 17 y Tunkara ha respondido de la mejor forma. En su primer partido, el atacante ha marcado dos goles y ha dado una asistencia en el partido ante Andorra de la fase de clasificación para el Europeo de la categoría. Un 0-3 en el que el azulgrana ha puesto su sello en todos los tantos para seguir avanzando en una carrera que no tiene techo.