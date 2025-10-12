La increíble historia de superación de Marcus Rashford

Marcus Rashford es un futbolista inglés nacido el 31 de octubre de 1997 en Manchester, Reino Unido. En julio de 2025 se incorporó al FC Barcelona, procedente del Manchester United, en calidad de cedido. El jugador ha irrumpido en el conjunto de Hansi Flick con un inicio de temporada ilusionante, en el que las lesiones como las de Lamine Yamal y Raphinha le han permitido disponer de muchos minutos. En Champions League dejó huella en el estreno del Barcelona en la competición, ante el Newcastle en St James Park, donde anotó dos goles para darle la victoria a su equipo. Uno de ellos estará entre los mejores goles de esta edición de la Champions, a pesar de ser tan tempranero.

Hoy en día Rashford es uno de esos privilegiados que pueden vivir haciendo lo que más les gusta, jugar al fútbol, pero sus inicios no fueron nada fáciles para llegar hasta el lugar donde se encuentra en la actualidad. El inglés no es un talento que haya tenido todas las facilidades del mundo desde que nació para convertirse en una estrella mundial. Su trayectoria es un ejemplo de superación y de compromiso, tanto con su familia como con la sociedad. Desde su infancia estuvo vinculado a Wythenshawe, un suburbio al sur de Manchester, donde el entorno urbano y el fútbol de calle marcaron sus primeros pasos.

Entorno familiar

Marcus Rashford de niño

Marcus Rashford creció en una familia numerosa y humilde del sur de Manchester, junto a su madre, Melanie Maynard, y sus cuatro hermanos mayores: Dwaine, Dane, Tracie y Claire. Su madre, que trabajaba en varios empleos para mantener a toda la familia, ha sido la figura más importante de su vida. Su padre tuvo problemas con la adicción al alcohol y las drogas, lo que lo llevó a alejarse del hogar familiar.

La familia atravesó dificultades económicas, hasta el punto de depender de bancos de alimentos. Rashford ha recordado con emoción en varias ocasiones que su madre sacrificaba su alimentación para que a él y a sus hermanos no les faltara comida. Sus hermanos mayores fueron vitales en sus primeros pasos en el fútbol, ya que eran los que le acompañaban a los entrenamientos y le apoyaban en todo momento. A pesar de la dureza del entorno, la unión de su familia le permitió crecer con disciplina, ambición y sensibilidad social. Estos rasgos más tarde tendrían un valor fundamental en su compromiso dentro del campo, pero también fuera de él.

Inicios en su infancia

Su contacto con el fútbol arrancó muy pronto. Con apenas cinco años empezó a jugar en Fletcher Moss Rangers, un club formativo de Didsbury conocido por sacar talentos jóvenes. Allí comenzó incluso como portero antes de pasar a posiciones de ataque. Los entrenadores del club han recordado en numerosas ocasiones su carácter competitivo, su energía y su calidad técnica desde niño. Estas características llamaron la atención de ojeadores regionales.

Su rendimiento en Fletcher le impulsó a hacer pruebas en diferentes clubes superiores. Rashford entrenó una semana con el Manchester City cuando apenas tenía seis años y despertó el interés de otros clubes, pero finalmente en torno a los siete años fue incorporado al sistema de formación del Manchester United. En la estructura de los ‘Red Devils’ Paul McGuinness y otros técnicos de cantera vieron en él un perfil atlético y una madurez futbolística inusual para un niño de su edad. Por ello, le realizaron un seguimiento de su progresión por las distintas categorías inferiores del club.

El paso de la calle y el club local a la academia de uno de los mejores equipos del planeta fue rápido, pero no estuvo exento de esfuerzo. Los primeros años en el Manchester United tuvo que lidiar con la formación deportiva y las limitaciones económicas de su familia. A menudo tuvo que implicar a su madre y a sus hermanos en los desplazamientos que requería el equipo. Gracias al esfuerzo de los miembros de su unidad familiar, que modificaron sus horarios y su ritmo de vida por verle feliz, pudo desarrollarse como futbolista en las categorías inferiores del Manchester.

Su etapa formativa en Manchester

Marcus Rashford en las categorías inferiores del United

Rashford pasó por distintas categorías inferiores, en las que creció como futbolista y se consolidó como un jugador polivalente, capaz de jugar tanto en banda izquierda como delantero centro. Además, ingresó en la Manchester United Schoolboy Scholars, un programa que combina educación académica con desarrollo deportivo. Su proyección era tan asombrosa que a los 11 años ya entrenaba de manera frecuente en Carrington, las instalaciones de primer nivel del club.

Mientras tanto, empezó a ser convocado por las selecciones inferiores de Inglaterra. A pesar de ello, su salto al escaparate internacional no fue inmediato, como se ve hoy en día con jugadores jóvenes. Su progresión se basó en la paciencia y el trabajo constante en los equipos sub-18 y sub-21 del United. Allí se fue "haciendo futbolista" frente a rivales de mayor tamaño, aprendiendo a combinar su rapidez y desborde con el juego colectivo.

Un debut tan soñado como inesperado

Debut de Marcus Rashford en el United

El gran punto de inflexión llegó en la temporada 2015-2016. En primer lugar, Louis van Gaal lo incluyó en alguna convocatoria con el primer equipo para torneos europeos. Poco después, una serie de lesiones en el primer equipo provocaron su debut oficial. El 25 de febrero de 2016, Rashford fue titular en un partido de Europa League contra el Midtjylland en Old Trafford. Aquella noche marcó dos goles y se convirtió en el futbolista más joven del United en anotar en competición europea. Tres días después, el 28 de febrero, debutó en la Premier League frente al Arsenal y volvió a firmar un doblete, además de una asistencia.

En apenas una semana le cambió la vida por completo. Pasó de ser un juvenil en desarrollo a una de las promesas mundiales del fútbol inglés. En el mundo del fútbol, la suerte también es un factor que influye en la carrera de muchos futbolistas. Las lesiones de sus compañeros le dieron la oportunidad de debutar y su esfuerzo y el de su familia desde que era un niño se vieron recompensados en apenas tres días.

Consolidación en el Manchester United

En la temporada 2016-2017, bajo las órdenes de José Mourinho, alternó titularidades y suplencias. Participó en la Premier League, la Europa League y la FA Cup, donde demostró su capacidad para desbordar, abrir defensas cerradas y ser letal en espacios grandes. En la temporada 2017-2018, empezó a tener más minutos y se consolidó como una pieza importante en el ataque del equipo. Al mismo tiempo, comenzó a destacar en las selecciones inferiores y posteriormente en la absoluta de Inglaterra.

Marcus Rashford tras anotar un gol con el United

Con el paso de los años, fue perfeccionando su juego y su acierto de cara a puerta. A medida que avanzó su carrera se convirtió en un jugador maduro y capaz de asumir responsabilidades tanto en competiciones nacionales como internacionales.

Su gran compromiso con la sociedad

Rashford, doctor honoris

Además de su talento en el campo, Rashford ostenta un gran compromiso social. A raíz de las dificultades económicas que vivió durante su infancia, ha liderado campañas para combatir la pobreza infantil y garantizar la alimentación escolar gratuita en Reino Unido. En los últimos años ha realizado grandes cambios, como la extensión de los programas de comidas escolares durante las vacaciones. El inglés se ha convertido así en un referente para la sociedad, dejando claro que su faceta como futbolista no se limita a lo que realiza dentro de un terreno de juego.

Títulos y logros

Marcus Rashford con el trofeo de la Europa League

A lo largo de su carrera ha contribuido en la consecución de varios títulos importantes, tanto nacionales como internacionales. Rashford ha logrado una Europa League (2016-17), dos FA Cup (2016 y 2024), dos Copas de la Liga de Inglaterra (2017 y 2023) y la Supercopa de Inglaterra (2016-2017). Además, fue nombrado el mejor futbolista de la temporada de la Premier League en dos ocasiones (2019-2020 y 2022-2023) y logró ser el máximo goleador de la Europa League y de la EFL Cup (2022-2023). En la selección inglesa formó parte del equipo que alcanzó las semifinales del Mundial 2018 y la final de la Eurocopa 2020.

Llegada al FC Barcelona

Su incorporación al FC Barcelona se produjo en un contexto de crispación en el Manchester United, que atraviesa uno de sus peores momentos en los últimos años. A principios de la temporada pasada, el inglés afirmó que quería salir del club. Además, Erik ten Hag le dejó fuera de la convocatoria durante tres partidos consecutivos debido a su indisposición en los entrenamientos. "Cuando tu estilo de vida no es el adecuado, no puedes rendir. Tiene que mejorar su vida, su actitud en los entrenamientos y en los partidos. Cuando consiga ser profesional, rendirá", afirmó el técnico holandés.

La complicada relación con el club provocó su marcha, rumbo a la ciudad condal.

El inicio de temporada del inglés está siendo positivo tanto para él como para Hansi Flick. "Hablé con Rashford en julio y le dije: 'Te necesito a ti en mi equipo'. No estoy sorprendido con esos goles. Él es un jugador increíblemente talentoso, con gran capacidad de finalizar jugadas. Ya vimos goles como esos de él en los entrenamientos", afirmó el técnico alemán tras el partido ante el Newcastle.