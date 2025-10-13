Aquelarre anti Israel en Noruega: pancartas, insultos y noticias inventadas

Noruega goleó 5-0 a Israel este fin de semana en un encuentro marcado por el aquelarre anti Israel que tuvo lugar antes, durante y después de este partido. Así estaba la grada antes y durante el partido exhibiendo banderas de Palestina y tarjetas rojas:

Hubo más imágenes desagradables durante el partido como este aficionado que se grabó riéndose tanto del equipo israelí como de sus aficionados:

Fuera, en las calles de Oslo, carteles rodeando al estadio pidiendo que el partido no tuviese lugar.

🇳🇴 "¡Detengan el partido Noruega-Israel!" Ayer, en las calles de Oslo, aparecieron estos carteles de protesta por el partido que la selección va a jugar contra Israel. pic.twitter.com/XXdZLTOMOC — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) October 11, 2025

Incluso se ha mentido alrededor de este encuentro con las denominadas fake news. Estas declaraciones, falsas, se le han atribuido al seleccionador noruego: "Hoy nos enfrentaremos a un equipo que no existe en el mapa y desconozco su existencia. Me negué a jugar este partido, pero la FIFA nos obligó a jugarlo". Estas declaraciones son inventadas.

A nivel deportivo, el conjunto noruego deja casi fuera del Mundial a Israel con este resultado. Haaland, de nuevo, fue el jugador más destacado del partido.