El milagro de uno de los países más pobres del mundo: a un paso de clasificarse para el Mundial

Benín está a las puertas de un momento histórico para el fútbol nacional. La selección podría clasificarse por primera vez para el Mundial 2026, un empate ante Nigeria el próximo martes bastaría para sellar el pase. A pesar de las dificultades estructurales del país, el sueño mundialista mantiene en vilo a millones de benineses.

Con una población de 14,4 millones de habitantes, Benín ocupa el puesto 173 de 193 en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), con 0,515 puntos, dentro de la categoría de "desarrollo humano bajo". Su capital oficial es Porto Novo, aunque Cotonú es la mayor ciudad y el centro económico del país. El PIB per cápita alcanza apenas los 1.485 dólares anuales, y cerca del 38,5% de la población vive en pobreza extrema, llegando a casi el 44,2% en las zonas rurales, según World Food Programme.

El fútbol como fuente de unión

En este contexto, el fútbol se ha convertido en una auténtica vía de escape. En las calles, las camisetas amarillas de la selección simbolizan esperanza y orgullo nacional. Con un presupuesto mínimo, el combinado dirigido por el alemán Gernot Rohr ha sorprendido al continente, solo ha recibido siete goles en nueve partidos y está formado por jugadores de ligas europeas y locales.

Actualmente, lidera el Grupo C con 17 puntos, por delante de Sudáfrica y Nigeria, a la que ya venció 2-1 hace poco más de un año. La posible clasificación de Benín tendría un profundo significado social. Sería el país con el IDH más bajo en disputar una Copa del Mundo desde que se creó este indicador en 1990, superando incluso a Senegal – 0,530 – en Qatar 2022.

Sin embargo, los desafíos internos siguen siendo enormes, el país registra una alta tasa de natalidad – 4,56 hijos por mujer –, una mortalidad infantil de 46 por cada 1.000 nacidos vivos y una prevalencia de desnutrición infantil del 34,1%. Además, solo el 67% de la población tiene acceso a servicios básicos de agua potable, y la esperanza de vida apenas alcanza los 61 años.

A noventa minutos de la gloria, Benín sueña con que su selección logre lo que hasta ahora parecía imposible, llevar al país al escenario más grande del fútbol mundial y seguir luciendo la camiseta amarilla por las calles.