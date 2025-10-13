La emotiva carta de Gabi despidiéndose de un Zaragoza devora entrenadores

Se acabó la historia entre el Real Zaragoza y Gabi tras perder el equipo maño este fin de semana en Almería por 4-2. El conjunto zaragocista sigue en descenso y la situación cada vez parece más insostenible. Sobre todo porque los maños devoran entrenadores año tras año sin solución de continuidad. Aún así, Gabi no se va ni mucho menos con rencor de la Romareda sino todo lo contrario.

Así comunicaba la destitución el Zaragoza:

Gabi y el Real Zaragoza finalizan su relación contractual, después de la derrota producida en Almería este pasado sábado. El técnico madrileño llegó a La Romareda para liderar al equipo en los once últimos partidos de la temporada pasada, demostrando valentía y amor por los colores zaragocistas asumiendo el complejo reto de la permanencia en una situación delicada para el club. Hecho que consiguió en la penúltima jornada de LaLiga ganando al Deportivo de la Coruña en el último partido de La Romareda (1-0). Hoy pone fin a su etapa como entrenador blanquillo y desde el Real Zaragoza le damos las gracias por la profesionalidad y el compromiso que ha demostrado como nuestro entrenador. A pesar de que los resultados no han sido los esperados en este inicio de temporada, el club y el zaragocismo siempre le estarán agradecidos por acudir en una situación difícil para la entidad como la que se vivió el curso pasado. Gracias, Gabi. Ésta siempre será tu casa. Te deseamos lo mejor en tus futuros retos profesionales.

Y así se despedía el entrenador español:

En declaraciones para Radio Marca, Gabi fue más contundente aún incluso: "Me voy jodido por la situación, pero tranquilo con el trabajo. Espero que el equipo salga adelante. Con la conciencia tranquila y sin ningún tipo de reproche hacia nadie".

Coge las riendas del Zaragoza, Emilio Larraz, que hasta hace pocas horas era el entrenador del Deportivo Aragón, filial del conjunto maño.