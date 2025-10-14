La UEFA reinventa la Champions League para atraer a las grandes plataformas

Durante la reunión del consejo de administración de UC3 - empresa conjunta que une a la UEFA y a European Football Clubs (EFC) – celebrada durante la 32ª Asamblea General de la EFC en Roma, se dieron a conocer nuevos detalles sobre las próximas ediciones de la Champions League, que entrarán en vigor a partir de la campaña 2027/28.

Todo ello se enmarca dentro de un acuerdo con el objetivo de alcanzar una estrategia comercial "más ágil e innovadora" para adaptarse a "un panorama mediático en rápida evolución".

Una de las principales novedades será que el vigente campeón comenzará defendiendo su título en un encuentro independiente. Estará fijado el martes por la noche y ante su afición, el resto de los equipos disputarán sus respectivos partidos entre el miércoles y el jueves durante una jornada exclusiva de la Liga de Campeones.

Contratos de emisión

Otra de las innovaciones está relacionada con los derechos televisivos. La UC3 y Relevent Football Partners - entidad encargada de comercializar las competiciones de clubes masculinos de la UEFA - lanzaron una nueva licitación simultánea de derechos para las competiciones masculinas en los cinco principales mercados mediáticos de Europa. Estos son Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido.

Se pone así encima de la mesa la posibilidad de establecer contratos más allá de los cuatro años para "una mayor consistencia para los titulares de derechos y los aficionados". El objetivo es pasar de 4.500 millones a 6.000 millones de facturación por torneos. Asimismo, se busca llamar la atención de plataformas como Netflix, Amazon Prime Video o Apple TV.

Mayor alcance y consolidación

Además, se introducirá un paquete global de primera selección, que ofrece los derechos para un partido por jornada de la Liga de Campeones y la fecha límite para las licitaciones es el 18 de noviembre. "La estrategia comercial aprobada introduce nuevos enfoques para los paquetes de patrocinio y licencias que fortalecen la colaboración entre marcas y socios mediáticos, abriendo oportunidades para nuevas colaboraciones que ampliarán el alcance de las competiciones en regiones clave, preservando su carácter premium", señaló UC3.

En el comunicado emitido por la empresa también se afirma que se tratará de "mejorar y consolidar la ya cartera de socios" para la Champions League, la Liga Europa, la Conference League, la Supercopa de Europa, la Youth League y la Champions de fútbol sala.