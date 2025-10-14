Morante Jr, el hijo del diestro que cambió el capote por el balón e ilusiona al beticismo

Un apellido con mucho arte. El 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Morante de la Puebla sorprendió al mundo del toreo al cortarse la coleta en Las Ventas, poniendo fin a una carrera que deja una gran historia en el mundo de la tauromaquia. Uno de los primeros en reaccionar al acontecimiento fue su hijo, Morante Jr, que dejó un emotivo mensaje en redes sociales.

"Bueno llegó el día, hasta aquí ha llegado tu carrera profesional pero sé lo mucho que te ha costado llegar hasta donde has llegado y aquí estaré siempre para acompañarte porque eres lo más grande que me ha pasado en la vida. Te quiero mucho guerrero de la vida!", escribió junto a varios corazones verdes.

El reflejo del orgullo

Precisamente ese verde tiene mucho significado. Es el color que defiende cada semana sobre el terreno de juego. El hijo del diestro está abriéndose paso en el fútbol vistiendo la camiseta del Betis, donde su calidad no pasa desapercibida con 18 años recién cumplidos.

Aunque "de pequeño, hasta después de la Comunión, quería ser torero", como reconoció en una entrevista con la Federación Española de Fútbol. Morante Jr cambió la espada y el capote por el balón, pero cuando marca, celebra como si estuviera en una faena. "He sacado el atrevimiento de él", presume recordando a su padre.

Los colores verdiblancos

José Antonio Morante Antúñez, Morante Jr, llegó al Betis Juvenil A en julio de 2024 y en la pasada temporada se proclamó campeón de la Copa de Campeones de División de Honor Juvenil. En marzo de 2025 anunció su renovación con el club verdiblanco hasta junio de 2028. Actualmente forma parte de la plantilla del Betis Deportivo, en Primera Federación.

En lo que va de temporada, ha disputado cinco partidos de siete, siendo titular en cuatro de ellos, y luciendo el dorsal 17, el mismo número que llevó Joaquín, leyenda del Betis. El delantero destaca por su visión de juego, su capacidad asociativa y su inteligencia táctica.

Llamando la atención de Pellegrini

Morante Jr también ha subido al primer equipo bético, donde se ha puesto a las órdenes de Manuel Pellegrini en varios entrenamientos y ha jugado como titular en amistosos de pretemporada. Incluso, estuvo en el banquillo en el partido de Europa League que disputaron ante el Nottingham Forest en La Cartuja. Además, ha sido internacional con España sub18 y sub19.

Entre sus ídolos, Dani Ceballos ocupa un lugar especial: "Es uno de mis referentes. Íbamos a verle y era un espectáculo. Es muy amigo, es muy amigo. Tiene un tatuaje en el cuádriceps de cuando mi padre salió por la Puerta del Príncipe (Sevilla). Es una gran persona". Y así, poco a poco, Morante Jr, sigue dando pasos firmes para ser una de las promesas de la cantera bética con el sueño de debutar en el césped del Villamarín.