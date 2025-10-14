Un roedor 'regatea' a Courtois y se lleva el 'olé' del público galés

Bélgica disputó ante Gales uno de los partidos fijados para este parón de octubre. El conjunto dio un paso importante al conseguir el triunfo a domicilio ante Gales (2-4) y se colocan líderes del grupo J con 14 puntos y un partido menos. Sin embargo, no fue ninguno de los goleadores quien acaparó todos los focos, si no Thibaut Courtois.

El portero del Real Madrid, quien decidió volver con su país después del cambio de seleccionador del mes de marzo, tuvo un 'choque' durante el partido con un invitado especial, un roedor. Este no se lo puso nada fácil.

El desarrollo de los acontecimientos

El duelo se encontraba detenido con un futbolista de gales en el terreno de juego, cuando Courtois notó la presencia del animal cerca suya. El guardameta se agachó para cogerlo, pero ‘vaciló' con un regate al belga y, audaz, escapó de los guantes. Los aficionados presentes en el estadio de Cardiff entonaron el 'olé' ante el driblaje del roedor.

Finalmente, el animal merodeó un poco por la mitad del campo y fue el galés Brennan Johnson quien con una carrera suave detrás logró que el roedor saliese del césped sin causar mayores inconvenientes. El público ovacionó y aplaudió el curioso momento cuanto menos.

A rat ran on the pitch during Wales vs. Belgium 🐀😅 pic.twitter.com/zgRNDdWPm2 — B/R Football (@brfootball) October 13, 2025

Más allá de la anécdota, el triunfo de Bélgica les concede prácticamente el billete para el Mundial 2026. El combinado nacional cierra su fase de clasificación ante Kazakistán y Liechtenstein, por lo que tienen a su favor terminar líderes del grupo, única plaza que asegura la presencia en Estados Unidos, México y Canadá directamente.