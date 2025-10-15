Cristiano Ronaldo ha vuelto a hacer historia, esta vez al convertirse en el máximo goleador de eliminatorias mundialistas. Un doblete frente a Hungría le sirvió para romper el récord pero no le bastó a Portugal para llevarse la victoria y la clasificación al Mundial 2026. Los lusos deberán esperar a noviembre para sellar el pase al torneo de Estados Unidos, México y Canadá. La pasada noche y con 40 años, el portugués ha superado a Carlos Ruiz.

El astro nacido en Madeira marcó por duplicado en el estadio José Alvalde de Lisboa para un empate 2-2 que acerca a los portugueses a la clasificación al Mundial 2026 en el Grupo F, que lidera con 10 puntos, con 5 de diferencia sobre Hungría, su inmediato perseguidor. Cabe destacar que Ronaldo llegó al duelo de Eliminatorias de la UEFA con 39 goles en 50 partidos, igualado en la cima del ranking con el Pescadito Ruiz, goleador del combinado de Guatemala.

Tras ellos aparecen Leo Messi (36) y el retirado iraní Ali Daei (35). Por tanto y teniendo en cuenta que el rosarino afirmó que no volvería a jugar con Argentina, el único que podría alcanzar al portugués es el polaco Robert Lewandowski, con 33 tantos.

Não é segredo que representar a Seleção significa muito para mim e por isso estou muito orgulhoso de ter atingido esta marca única por Portugal. Obrigado a todos que me ajudaram a chegar aqui. Vemo-nos em novembro para fechar o apuramento para o mundial! pic.twitter.com/HILx0cmGVK — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 15, 2025

Pero, para superar al guatemalteco, el cinco veces ganador del Balón de Oro, abrió el marcador a los 22 minutos de juego, alcanzando los 40 tantos en partidos de clasificación a un Mundial. El Bicho conectó en el área un potente centro de Nelson Semedo y sentenció debajo del arco. El segundo llegó en el cierre del primer tiempo apareciendo en posición de 9 para conectar un envío desde el sector izquierdo de Nuno Mendes.

No obstante, el show de Cristiano se terminó a los 78 minutos cuando Roberto Martínez lo sacó del campo para que el público le regalara una ovación y para sacar al terreno de juego a Gonçalo Ramos. Hasta ese momento, Portugal vencía a Hungría 2-1 y estaba consiguiendo su pase a la Copa del Mundo 2026. Pero no había llegado el final del encuentro y, cuando parecía que Lisboa iba a terminar en una fiesta, apareció el gol de Dominik Szoboszlai para un agónico empate.

Recordemos que Cristiano Ronaldo lleva ya 948 goles en su carrera, 143 con su selección y 805 a nivel de clubes; quedándose a 52 dianas de la marca de los 1.000. El próximo 13 de noviembre, Portugal intentará clasificarse al Mundial de 2026 en su visita a Irlanda y de no lograrlo tendrá una nueva oportunidad en Lisboa frente a Armenia, el día 16.

Máximos goleadores de la historia en las eliminatorias de la FIFA