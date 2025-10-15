El curioso evento anunciado en el Bernabéu que llega de Tailandia

Aunque no haya conciertos, el Bernabéu sigue albergando eventos y por tanto teniendo a su estadio como una fuente de ingresos. El Bernabéu ha sido elegido por la entidad AIA Thailand, compañía de seguros de vida y salud de Asia, para celebrar una cena de gala en el césped del estadio blanco llegando a juntar hasta 5000 personas. El proceso de adaptación a este evento ha durado tres días, incluyendo pruebas de sonido para evitar problemas.

Se habla de un beneficio para el club blanco que supera los 200.000 euros, y en algunos medios se habla de poder alcanzar el medio millón por el alquiler durante tres días del estadio.

El diario Marca ha publicado una foto haciéndose eco de esta noticia en la que se puede ver un cartel que según el diario español está publicitando la propia entidad en redes: Es esta:

Por su parte, el Real Madrid sigue vendiendo como es lógico las virtudes de su estadio: "El espacio más espectacular y céntrico en el corazón de la capital. Los 6.500m2 hacen de nuestro estadio un espacio único en el mundo debido a su innovador techo y césped retráctil".

Además, el Real Madrid insiste en que puede albergar eventos todo el año: "Tenemos la valiosa oportunidad de poder realizar eventos durante los 365 días del año, independientemente de la configuración del mismo, pudiéndose realizar eventos de gran formato en versión indoor u outdoor".