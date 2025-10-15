Leo Messi no para de sorprender al mundo y ahora ha anunciado una copa con su nombre, un torneo juvenil que reunirá a algunas de las academias más prestigiosas del planeta. La ‘Copa Messi’ se celebrará en Miami, del 9 al 14 de diciembre, con el objetivo de descubrir y promover a las nuevas generaciones del mundo del fútbol.

Seis días de torneo de fútbol juvenil en el que habrá diferentes equipos sub-16 de algunos de los clubes más prestigiosos del mundo. A falta de confirmación oficial, equipos como el FC Barcelona o el Inter Miami CF participarán en la ‘Copa Messi’. Esta competición, impulsada por 525 Rosario, la productora fundada por Lionel Messi, se presenta como una plataforma que integra deporte, cultura e innovación, con el objetivo de transformar el panorama global del fútbol formativo.

De hecho, este evento que se llevará a cabo por primera vez este invierno, busca fomentar el talento emergente y ofrecer una experiencia formativa con actividades deportivas y culturales paralelas. El propio astro argentino hizo oficial el anuncio en su cuenta de Instagram: "Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo. Y además va a haber muchas más actividades esos días. ¡Espero que les guste!".

Todavía falta confirmación oficial, pero al parecer los equipos sub-16 del FC Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, River Plate, Inter de Milán, Newell's Old Boys, Chelsea e Inter Miami serán los participantes en la primera edición de la competición. ¿Cómo se llevará a cabo el torneo? Al parecer, el formato prevé dos grupos de cuatro equipos, con enfrentamientos todos contra todos durante los tres primeros días. Los mejores clasificados de cada grupo accederán a la fase de playoffs, que definirá la posición final de cada participante.

Los encuentros tendrán lugar en las instalaciones del Inter Miami, incluido el Chase Stadium y el Florida Blue Training Center, según indicó el club de Florida, donde milita Messi. Además, se sabe también que la final y el partido por el tercer y cuarto puesto se jugarán el último día en el Chase Stadium.

Más allá de la competencia en el campo, la ‘Copa Messi’ incorpora una dimensión cultural y social significativa. El motivo es que, a la par que los encuentros futbolísticos, el Faena Forum será el escenario de una cumbre de la industria que congregará a referentes del deporte, la cultura y los negocios, mientras que el restaurante Pao by Paul Qui será sede de la Fiesta de la Cumbre de la Copa Messi, reforzando el carácter integrador y celebratorio del evento.

Por tanto, podría decirse que la visión de la ‘Copa Messi’ se resume en su propósito de ser un catalizador donde el talento juvenil se transforma en legado, la cultura estimula la innovación y una comunidad global se articula en torno a una nueva era del fútbol. Según la organización: "Es más que una competencia: es un catalizador donde el talento se convierte en legado, la cultura impulsa la innovación y una comunidad global se une en torno a la nueva era del fútbol".

Cabe recordar que el año pasado, en las instalaciones del fútbol juvenil de Newell’s Old Boys en Rosario, también se llevó a cabo un certamen parecido en el que participó Thiago Messi, hijo mayor de Lionel, representando al Inter Miami. También lo hicieron la Lepra, Peñarol de Montevideo, Montevideo City Torque de Uruguay, Universitario de Perú, Colón de Santa Fe y Estudiantes de Río Cuarto.