Joao Félix, con un hat-trick, fue este sábado la estrella del Al Nassr en la victoria por 5-1 ante el Al Fateh, en la quinta jornada de la Liga de Arabia Saudí, pero el partido quedará marcado por el golazo que marcó Cristiano Ronaldo, que sigue insaciable a punto de cumplir los 41 años (el próximo mes de febrero).

Fue el gol número 949 en la carrera de CR7, fue ejecutado por Cristiano Ronaldo, que previamente veía cómo Amin Al Bukhari, portero del Al Fateh, le paraba un penalti con una espectacular estirada.

Poco tardó poquísimo en resarcirse el crack de Madeira, que solo un minuto después realizó una gran jugada individual que terminó con un potente y preciso derechazo desde el pico del área para colocar el 2-1 en el marcador.

Un gol de bellísima factura que eleva a 949 su cuenta particular y que reduce a 51 la distancia que le separa de los 1.000.

Nuevamente por delante en el marcador, el Al Nassr desataría diez minutos extraordinarios, marcando tres goles, con dos de Joao Félix para que el exjugador del Atlético de Madrid, Barcelona y Benfica firmara su hat-trick particular, mientras que Kingsley Coman (ex Bayern de Múnich) firmaba el definitivo 5-1.