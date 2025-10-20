Tensión máxima en Getafe con el comportamiento de Vinícius Jr: "Por eso te odia todo el mundo"

El Real Madrid se enfrentó al Getafe en el Coliseum en el encuentro correspondiente a la novena jornada de la competición nacional y consiguió el triunfo gracias al solitario tanto de Mbappé en el minuto 80. Unos minutos antes, se produjo la jugada que marcó la recta final del partido, con Nyom y Vinícius Jr como protagonistas.

Ninguno de los dos había saltado al terreno de juego como titular, en el caso del brasileño entró al césped en el minuto 55 para sustituir a Franco Mastantuono. Desde el primer momento, tuvo sus más y sus menos con Juan Iglesias y Kiko Femenía en la banda, pero fue la entrada de Nyom lo que encendió al público de Getafe.

El camerunés fue el cambio elegido por Bordalás para sustituir a Femenía, quien ya había visto la tarjeta amarilla. Apenas llevaba 40 segundos en el césped, cuando Nyom vio la roja directa en el minuto 77 por golpear a Vinícius con el brazo en la cara "con uso de fuerza excesiva", según recogió el árbitro después en el acta.

El Getafe se quedó con diez futbolistas y poco después, en el 84, debido a la expulsión de Sancris por doble tarjeta amarilla, el club azulón terminó el partido frente al Real Madrid con nueve jugadores.

❗️ Nyom solamente llevaba 39 segundos sobre el campo cuando fue expulsado por su acción con Vinicius. 📼 La imagen de #DeportePlus. pic.twitter.com/bKdHyammFY — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 19, 2025

La conversación con Juan Iglesias

Después de la expulsión de Sancris por ver la segunda tarjeta amarilla, provocada de nuevo por Vinícius, Juan Iglesias se dirigió al brasileño: "Por eso te odia todo el mundo. Aprende de tus compañeros", le dijo. Mientras, Mbappé y Militão intentaban poner paz en la situación y Vinícius respondía: "Yo soy muy bueno".

Poco después, en los micrófonos de Movistar, el defensa explicó: "En el fútbol hay muchos lances, muchos piques. Son cosas del partido, son cosas de los jugadores que siempre quedan en el campo. Hay cosas que no se pueden permitir. Hay que respetar al contrario, a la gente. Cuando no se respeta saltan estas chispas y no le gustan a nadie", afirmó.

🗣️ "Hay cosas que no se pueden permitir. Hay que respetar al contrario y a la gente". 🎙️ Juan Iglesias, sobre sus piques con Vinícius. #DeportePlus pic.twitter.com/35cU1HZ0dK — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 19, 2025

Por otra parte, Bordalás sostuvo en rueda de prensa que el ‘7’ del Real Madrid le había hecho comentarios sobre la entrada de Nyom al terreno de juego: "Vinícius se ha dirigido a mí y me ha dicho – con ironía – que ‘muy buen cambio’. Yo le he dicho que se dedique a jugar. Después ha venido Bellingham para decirme que me vaya al banquillo. Simplemente eso. Vinícius no tiene que venir a provocar".