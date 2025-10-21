De la Fuente señala a Hansi Flick: "Cada uno queda retratado por sus actos"

Luis de la Fuente estuvo en el plató de El Hormiguero y repasó la actualidad de la selección española junto a Pablo Motos. Durante la entrevista, el técnico abordó temas como las recientes lesiones en el equipo y respondió a las declaraciones de Hansi Flick, quien había cuestionado la gestión del seleccionador nacional.

"No lo entendía, porque él ha sido también seleccionador. Al final cada uno queda retratado por sus actos. Tampoco a veces entiendo la postura de los clubes. Todos los futbolistas quieren estar en la selección", aseguró el técnico español.

"Hay un calendario que sabes el número de partidos que vas a poder jugar. Lo que no vale es quejarme en noviembre y cuando empieza otra vez el año decir que está todo correcto. Hay muchos partidos y para los futbolistas es una exigencia", completó Luis de la Fuente.

Con el Mundial en el horizonte

El seleccionador nacional aseguró que España va a estar peleando "por un sueño muy bonito" y destacó que lo importante no es solo alcanzar la meta, sino disfrutar del recorrido con ilusión y compromiso: "Creo que el éxito no solo hay que conseguirlo, lo más bonito es el proceso, el camino."

Y respecto a los cambios que puedan surgir en la convocatoria para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá: "Desgraciadamente habrá lesiones, contratiempos y se producirán algunos cambios. No se sabe todavía cuántos jugadores van a estar en el Mundial. En mi cabeza tengo el equipo ideal, sustitutos...".

El papel de la Federación

En cuanto a los jugadores destacados, fue claro: "Los mejores futbolistas del mundo están en España por interpretación del fútbol, preparación táctica, condiciones técnicas... Lamine, Pedri y Rodrigo, y podría seguir, son para mí de los mejores futbolistas del mundo".

💥 Los mejores futbolistas según Luis de la Fuente #DeLaFuenteEH pic.twitter.com/STvMwTUgDl — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 20, 2025

Además, apuntó a la importancia del proceso de formación: "Si no hubieran invertido en estos jugadores, no tendríamos la cantera que tenemos, y si no trabajamos como lo hacemos en la RFEF, tampoco", insistió Luis de la Fuente.