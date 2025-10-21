Menú

La selección vasca se enfrentará a Palestina y donará lo recaudado a una ONG en Gaza

El partido "de carácter solidario" será el 15 de noviembre en San Mamés y el beneficio de la venta de entradas – desde 20,5 euros – irá a una ONG.

El cartel utilizado por la Federación Vasca de Fútbol para anunciar la venta de entradas | @EFF_FVF

Las entradas para el partido solidario que disputarán País Vasco y Palestina se pondrán a la venta este jueves 23 de octubre, siendo San Mamés el estadio que albergue el encuentro el sábado 15 de noviembre a las 20:30. Los precios oscilan entre los 20,5 y los 31,5 euros, según ha dado a conocer la Federación Vasca de fútbol (FVF) por medio de sus redes sociales.

El precio más bajo se sitúa tanto en la tribuna baja del fondo sur como del norte y el más elevado es en la tribuna principal. Dentro del importe publicado se incluyen los gastos de gestión. Asimismo, se trata de entradas numeradas y su venta se abrirá por internet el jueves a las 10:00 a través de la página web de la Federación Vasca de Fútbol.

"El beneficio de la venta de entradas de este juego, que nace con un claro carácter solidario para exigir y defender la paz, será donado a una ONG que actualmente realiza labor humanitaria en Gaza", explican en la página web de la Federación Vasca de Fútbol.

Para grupos más grandes

En el caso de adquirir una cantidad mínima de 25 entradas, se deberá rellenar un formulario y enviar antes de las 12:00 del día 22 de octubre. En él, se debe responder a nueve preguntas, de las cuales siete son de carácter obligatorio.

Entre ellas se incluye: el nombre del grupo, la persona de contacto, su DNI, teléfono de contacto, correo electrónico, y tanto el número de entradas que se solicitan como el tipo. De manera adicional se puede aportar un horario preferido de atención telefónica y observaciones.

