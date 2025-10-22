El Zaragoza fichó a su nuevo entrenador... ¡Porque les mandó un mensaje de ánimo!

El Real Zaragoza es un polvorín y cada noticia que llega es peor que la anterior. No solo están en descenso en Segunda División sino que aparte de devorar también entrenadores ahora los eligen porque les mandan un "mensaje de ánimo".

Txema Indias, director deportivo del club maño, dijo esto en rueda de prensa:

🗣️ Txema Indias, director deportivo del @RealZaragoza: "Después de perder el otro día 0-5 en un día durísimo, te escribe mucha gente dándote ánimos, y uno de los mensajes que recibimos fue de Rubén Sellés diciendo que si nosotros queríamos, quería ser el entrenador del Zaragoza" pic.twitter.com/No7ullghSz — solofichajes123 (@solofichajes123) October 21, 2025

"Después de perder el otro día 0-5 en un día durísimo, te escribe mucha gente dándote ánimos, y uno de los mensajes que recibimos fue de Rubén Sellés diciendo que si nosotros queríamos, quería ser el entrenador del Zaragoza", comentó Indias.

Como se pueden imaginar la afición del Real Zaragoza ha estallado en redes sociales y muchos de ellos bromean con haber mandado ellos antes un mensaje para llegar al banquillo del equipo de sus amores.

Sellés lleva pocas horas como entrenador maño y ya ha hecho sus primeras declaraciones:

🗣️ Primeras palabras de 𝑹𝒖𝒃𝒆́𝒏 𝑺𝒆𝒍𝒍𝒆́𝒔 como nuevo entrenador del Real Zaragoza — Real Zaragoza (@RealZaragoza) October 20, 2025

"Quiero un equipo que represente lo que son el club y la ciudad, es decir, ordenados, verticales y ofensivos así como dominante con balón y que sepa defender, esté organizado cuando toque sufrir, y que vaya a los partidos de cara", comentó Rubén en sala de prensa posteriormente.