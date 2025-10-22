La promotora Relevent aclara por qué se toma la decisión sobre el partido de Miami

En la tarde del 21 de octubre, mientras el Villarreal se enfrentaba al Manchester City en La Cerámica, se conoció una nueva noticia sobre el partido en Miami. El encuentro en tierras norteamericanas entre el submarino amarillo y los blaugranas quedaba cancelado. Desde LaLiga se explicó que la decisión respondía a "la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas".

Por su parte, la promotora del evento, Relevent, ofreció su versión de lo ocurrido al periódico The Athletic y explicó que la decisión se debía a la falta de tiempo y a la necesidad de ser responsables en lo que respecta a la venta de entradas.

La compañía de eventos y derechos audiovisuales, propiedad del empresario Stephen M. Ross – también dueño de los Miami Dolphins – había planeado celebrar el encuentro en el Hard Rock Stadium con el objetivo de impulsar la presencia de la competición nacional en Estados Unidos.

A contrarreloj y retraso en la preventa

Relevent aclaró que fue la propia empresa la que notifico a LaLiga "la necesidad de aplazar el partido previsto entre el Villarreal y el FC Barcelona en Miami el 20 de diciembre", argumentando que "no hay tiempo suficiente para organizar adecuadamente un evento de esta magnitud". Aunque el término utilizado por Relevent fue el de ‘aplazar’, LaLiga comunicó que el encuentro había sido cancelado.

La promotora añadió que "sería irresponsable comenzar a vender entradas sin tener confirmada la celebración del partido". Ya que la preventa estaba prevista que comenzase el 21 de octubre, pero se había retrasado, con las sospechas que eso había conllevado.

La NFL llega a España

El 16 de noviembre de 2025, el Estadio Santiago Bernabéu acogerá el encuentro entre el Miami Dolphins - Whashington Commanders de la Liga Nacional de Fútbol Americano. En ambos casos, la intención es llevar el deporte a nuevos mercados, aunque el fútbol español deberá esperar.

Durante los días que los equipos estén en la capital española, el Miami Dolphins también ha confirmado que entrenará a puerta cerrada y realizará sus actividades oficiales en el Riyadh Air Metropolitano. Para ello, el estadio rojiblanco, al igual que el del Real Madrid se adaptarán a las necesidades del fútbol americano.