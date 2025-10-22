Mendilibar estalla ante los arbitrajes favorables al Barcelona: "No quiero saber nada de España"

José Luis Mendilibar cayó con su Olympiacos por 6-1 ante el Barcelona en la Champions League, pero no se fue sin antes dejar las cosas claras. El vasco se quejó de la segunda amarilla a Hezze y del penalti en contra.

Mendilibar empezó más o menos tranquilo: "Jodidas, malas. En el primer tiempo tuvimos opciones, competimos bien. En el segundo tiempo con el penalti nos metimos, pero duró poco. La segunda amarilla es incomprensible. Y, para redondear, el penalti. En estos campos no regalan nada, pero es que hoy nos han quitado".

😡 ¡Tremenda rajada de Mendilibar tras la derrota en Barcelona! 💣 "La segunda amarilla ni le roza, me parece una locura. El penalti, el portero recoge los brazos" 😠 "En la 17/18, Barcelona 4-2 Eibar. Mirad los penaltis. Es muy difícil ganar aquí"

En un momento de la rueda de prensa, Mendilibar sacó la videoteca a pasear: "En víspera del partido, me recordasteis que nunca había ganado al Barça ni empatado aquí. En la 17-18, con el Eibar, íbamos 0-2 luego 4-2, mirad qué penaltis pitó un árbitro que está todavía en Primera. Es imposible así que pueda ganar aquí. Segunda amarilla, que hace como que se para, que ni le roza, que eso sea segunda amarilla… Y el penalti, que mi portero recoge los brazos para ni tocarle… Y él lo ha visto al revés que yo".

Y después saltó cuando le preguntaron por Laporta y su denuncia de una "mano blanca" en España: "Estoy muy bien en Grecia con el Olympiacos. No quiero saber nada de España".