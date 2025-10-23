LALIGA logra un incremento del 15% en la adjudicación de los derechos de la Copa del Rey a RTVE

LALIGA ha cerrado con éxito la primera adjudicación del nuevo ciclo de derechos audiovisuales de la Copa del Rey en España, correspondiente a las temporadas 2025-2026 y 2026-2027, logrando de entrada un incremento del 15% en el valor respecto al periodo anterior. El resultado es especialmente significativo teniendo en cuenta que la organización apenas ha tenido margen para desarrollar plenamente su estrategia de comercialización, lo que anticipa un potencial de crecimiento aún mayor en próximas fases.

El Órgano de Control de la Gestión de los Derechos Audiovisuales de LALIGA ha adjudicado a RTVE el Lote 1, Opción A, que incluye los derechos de emisión y explotación audiovisual en canales de pago o en abierto de hasta 116 partidos de la competición exceptuando la fase previa y la final, en directo y en exclusiva.

El resto de los lotes (fase previa, resúmenes y HORECA) se han comercializado en régimen de no exclusividad, la RFEF estimaba hace unos meses una posible revalorización de la Copa del Rey de hasta 5 millones, cifra que podría incluso superarse tras esta primera fase de adjudicación.

Siguiendo el Real Decreto 5/2015, y a petición de la RFEF, LALIGA asumió la tarea de comercializar los derechos audiovisuales de la Copa del Rey, a excepción de la final, procedimiento cuyo plazo de presentación de ofertas finalizó este miércoles. El órgano de control de LALIGA evaluó las propuestas y adjudicó el lote principal a RTVE.

Según el comunicado de LALIGA "el trabajo conjunto entre la Real Federación Española de Fútbol y LALIGA demuestra que la colaboración y la visión compartida son el camino para seguir haciendo más grande, competitivo y atractivo nuestro deporte, dentro y fuera de nuestras fronteras".

La Copa del Rey, la competición más antigua del fútbol español, mantiene así su atractivo nacional e internacional, con un modelo de comercialización que se consolida y que LALIGA prevé seguir fortaleciendo en los próximos meses.