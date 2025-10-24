El domingo 26 de octubre Real Madrid y FC Barcelona medirán sus fuerzas en el Santiago Bernabéu a las 16:15. De cara a este Clásico, Lamine Yamal ha dejado unas polémicas declaraciones en el programa de la Kings League mientras charló con Ibai Llanos y el resto de invitados.

El motivo de su presencia en la retransmisión es que este viernes a las 21:00, su equipo La Capital FC, disputará un encuentro ante el conjunto de Ibai Llanos, Porcinos FC, que lleva la etiqueta de Clásico de la competición de fútbol 7 creada por Gerard Piqué.

La sentencia del internacional

"¿Para ti porcinos es el Madrid, no?", le preguntaron a Lamine Yamal refiriéndose al equipo del streamer. Y el joven no duda en la respuesta: "Sí. Roban, se quejan, hacen cosas…", era la afirmación de Lamine Yamal. "Ah, el Madrid roba", señaló Ibai Llanos, seguidor madridista, con cara de incredulidad.

"Hombre, a ver, a ver...", continuó entre risas el futbolista del FC Barcelona y de la selección española. Por otro lado, recordó que en su última visita al estadio madridista anotó uno de los tantos de la goleada y dejó en el aire poder repetir esa actuación.

Una promesa fijada

Ibai Llanos y Lamine Yamal han llegado a un acuerdo en función del resultado del partido entre La Capital y Porcinos, teniendo que cumplir una promesa en El Clásico de la vida real. Por un lado, Ibai Llanos deberá ponerse una camiseta del FC Barcelona para ver el encuentro el domingo si su equipo pierde.

Por otro lado, Lamine Yamal, si marcase, tendrá que celebrar su tanto en el Santiago Bernabéu con su festejo de la corona, pero añadiendo un detalle, la seña con la ‘I’ de Ibai.