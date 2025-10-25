Mbappé vs Lamine Yamal, el duelo de '10' del Clásico: los números no engañan

El Santiago Bernabéu será el escenario de un nuevo duelo de ‘10’. Kylian Mbappé y Lamine Yamal son dos de los máximos representantes de los vestuarios de Real Madrid y FC Barcelona. Los números del francés son mejores con 8 goles y dos asistencias, mientras el español registra 6 goles y tres asistencias.

En total, en LaLiga se han enfrentado en dos ocasiones con victorias para los blaugranas. Mbappé anotó un hat-trick en su segundo Clásico, aunque no sirvió para evitar el triunfo del FC Barcelona (4-3). En esa ocasión, Lamine Yamal participó con un gol. En el encuentro disputado siete meses antes en el Santiago Bernabéu, el culé anotó otro tanto para contribuir a la goleada (0-4).

En Copa del Rey y Supercopa de España, el joven de 18 años dio dos asistencias y anotó un tanto en sendas victorias para el Barça. Por su parte, el galo marcó dos goles, uno en cada partido.

Otros enfrentamientos

Más allá de sus duelos entre Real Madrid y Barcelona, Mbappé y Lamine Yamal también se han medido cuando el francés se encontraba en el Paris Saint-Germain. Fue en los cuartos de final de la temporada 23/24 con un marcador global para el equipo de Luis Enrique de 6-4.

Asimismo, se han visto las caras con sus respectivas selecciones. En las semifinales de la UEFA Nations League 2025 y durante la misma ronda en la Eurocopa 2024, en ambas la victoria cayó del lado de España. Los números en estos cuatro enfrentamientos son similares para ambos futbolistas con 3 goles y 2 asistencias.

Dos formas de liderar

En total, en la temporada 2024/2025, Lamine Yamal registró 18 goles y 25 asistencias en 55 partidos, por su parte, Mbappé sumó a sus registros 44 goles y 5 asistencias en 59 partidos.

El rendimiento del francés tiene un impacto más directo en el equipo, con el objetivo de redondear los partidos mediante su velocidad y efectividad. El impacto de Lamine Yamal es más estructural con su desequilibrio por las bandas y su aportación a la construcción del juego.

Si se compara la trayectoria de ambos futbolistas a la edad de Lamine Yamal, el culé ha superado las estadísticas de Mbappé a los 18 años con 127 partidos, 31 goles y 43 asistencias. En cambio, el francés registró 58 partidos, 27 goles y 9 asistencias. Cabe destacar que la trayectoria de Lamine en la élite comenzó antes que la del exfutbolista del Mónaco.