Xabi Alonso zanja el victimismo de Lamine Yamal con una respuesta elegante

Xabi Alonso ha atendido a los medios de comunicación en la previa del Clásico de este domingo a las 16:15 horas en el Santiago Bernabéu. El liderato en juego, las palabras de Lamine Yamal... Todo ello se ha tratado en rueda de prensa.

La primera pregunta, como no, sobre Lamine Yamal, que acusó al Real Madrid de "robar". Xabi Alonso no se quiso meter en líos: "Es un partido suficientemente importante, tiene muchos ingredientes... y eso es lo que más nos ilusiona para mañana".

En un segundo intento de sacar morbo con lo de Lamine Yamal, Xabi Alonso volvió a ser elegante: "No voy a entrar ni en esa ni en otras declaraciones desde Barcelona. No voy a entrar. Lo importante está en el verde y es de lo que me tengo que ocupar".

Sobre Kylian Mbappé y sus opciones de sacar tajada de la defensa adelantada culé, Xabi Alonso cree que es cuestión de aprovechar los momentos: "Por las cualidades de nuestros jugadores sí que se pueden dar situaciones... pero previamente tenemos que hacer otras cosas, no solo lo que pasa detrás de la defensa del Barça. Son muchos los detalles que pueden marcar la diferencia".

Por último, el técnico madridista no se fija solo en Lamine Yamal: "Todos tienen que ser determinantes, tanto defensivamente como ofensivamente. No solo Carreras defendiendo a Lamine".