Fuese el que fuese habría lío con el Real Madrid o con el Barcelona, pero ya hay árbitro para el Clásico. La Real Federación Española de Fútbol confirmó a César Soto Grado del colegio riojano. Él dirigirá el Real Madrid-Barcelona de este domingo en el Santiago Bernabéu, a partir de las 16.15 horas. En el VAR, además, estará Javier Iglesias.

Este ha sido el anuncio de la RFEF:

𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 | 𝗝𝗢𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔 𝟭𝟬 | DOMINGO 🟨🟥 Estos son los árbitros para los partidos del domingo 26 de octubre en Primera División. 👥 Designación completa: https://t.co/eeufRrZUDF #ArbitrajeRFEF | @CTARFEF pic.twitter.com/jRq3CJVeb5 — RFEF (@rfef) October 25, 2025

El problema con Soto Grado por parte del Real Madrid viene de lejos con un partido ante el Valencia en Mestalla. Vinícius acabó expulsado, entre otras cosas.

Este es el vídeo:

Pase lo que pase habrá polémica antes, durante y después del partido. De hecho en Barcelona también se quejan de Soto Grado y de la presión que puede ejercer el vídeo de Real Madrid TV. Soto Grado tendrá que convivir con todo ello y veremos cómo acaba la cosa.