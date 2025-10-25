Menú

Ya hay árbitro para el Clásico y hay lío: Real Madrid TV le hizo un vídeo demoledor a Soto Grado

El problema con Soto Grado por parte del Real Madrid viene de lejos con un partido ante el Valencia en Mestalla.

Ya hay árbitro para el Clásico y hay lío: Real Madrid TV le hizo un vídeo demoledor a Soto Grado. | Twitter

Fuese el que fuese habría lío con el Real Madrid o con el Barcelona, pero ya hay árbitro para el Clásico. La Real Federación Española de Fútbol confirmó a César Soto Grado del colegio riojano. Él dirigirá el Real Madrid-Barcelona de este domingo en el Santiago Bernabéu, a partir de las 16.15 horas. En el VAR, además, estará Javier Iglesias.

Vinícius acabó expulsado, entre otras cosas.

Pase lo que pase habrá polémica antes, durante y después del partido. De hecho en Barcelona también se quejan de Soto Grado y de la presión que puede ejercer el vídeo de Real Madrid TV. Soto Grado tendrá que convivir con todo ello y veremos cómo acaba la cosa.

