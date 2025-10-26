El 'caso Negreira' que sí ilusiona al fútbol: "Representamos a un club humilde que ha hecho historia"

El sorteo de la Copa del Rey ha colocado a la SD Negreira en el foco mediático nacional. El club gallego, que milita en la Preferente gallega, se medirá el próximo 28 de octubre a la Real Sociedad en el campo Jesús García Calvo, en lo que será un acontecimiento histórico para el equipo y el municipio. Unos días antes del encuentro, Julián Ferreiro, su presidente, y Juan Diego, uno de sus capitanes y defensas, comparten unos minutos con Libertad Digital.

"Fue un momento de alegría para todos", confiesa Juan Diego, capitán del equipo, al recordar la reacción en el auditorio donde siguieron el sorteo en directo. "Cualquiera de los cuatro equipos que les tocara sería un equipo histórico de España". El futbolista resume el sentir del vestuario de cara a la próxima semana: "Deben disfrutar de ese día, de esa previa y de ese partido".

Por su parte, el presidente Julián Ferreiro vive la cita con intensidad y cierto vértigo: "Como presidente estos días es un poco agobiante, porque hay que hacer muchísimas cosas relacionadas con el partido. Te llama muchísima gente y también tienes tu trabajo. Pero bueno, estamos ilusionados". Ferreiro, que también fue jugador y entrenador en el club, conoce bien los diferentes lados del fútbol: "La parcela más difícil es la de entrenador porque vives siempre al límite en el aspecto deportivo", admite. "La de futbolista es más sencilla".

Una cita que moviliza a todo un pueblo

La expectación se palpa en cada rincón de Negreira. "El pueblo está conectado con ese partido", dice el capitán del club gallego. "Bajas por la calle y todos te felicitan, te animan, la gente está entusiasmada". Además, Juan Diego señala una de las partes más valiosas de la entidad: "Esto es un hobby que tenemos desde muy jóvenes. Hay un grupo grande de jugadores del pueblo que nos conocemos desde hace mucho tiempo, y hay jugadores de fuera que encajaron perfectamente. El grupo es fundamental para todos".

Ferreiro coincide en el buen ambiente que recorre las calles del municipio: "Es una locura, todo el mundo pregunta por entradas, nadie se quiere perder el partido. Tenemos el aforo que tenemos, la gente intenta conseguir entradas por un lado o por otro. Recibes mil y una llamadas y no das abasto".

Aun así, el presidente mantiene la calma: "De cara al partido lo que transmito es total tranquilidad", afirma. "Lo que hemos conseguido ya es algo muy importante. Jugar un partido oficial contra un equipo de Primera División es un motivo de orgullo. No digo que sea una fiesta, pero sí es un logro que muy pocos clubes regionales pueden alcanzar".

Disfrutar y ser responsables

La preparación del encuentro también está suponiendo un reto organizativo para la entidad: "Nunca nos tocó organizar un partido de este nivel. Es un terreno desconocido. Por ejemplo, tuvimos que contratar una jefa de prensa porque es una locura, todos los días te llaman. Pero vamos solventando los problemas poco a poco", explica Ferreiro.

En el vestuario, el mensaje es claro: mantener la normalidad: "A priori es un rival de Primera División, muy superior a nosotros, pero de momento estamos enfocados en la liga. Cuando terminemos la jornada, ya nos centramos en ese partido", asegura Juan Diego. El capitán añade que mantendrán las costumbres ya instauradas: "Después de entrenar, sobre todo los viernes, nos juntamos los jugadores; es como un ritual que tenemos".

El presidente también pide calma y lanza un mensaje a la afición: "El equipo está compitiendo muy bien, dando valor a los socios y defendiendo el nombre del pueblo. Que vengan, que se animen y llenen las gradas para disfrutar de un día histórico para el pueblo y para el equipo".

El orgullo de representar un nombre con historia

El apellido Negreira resuena con fuerza en el fútbol español en los últimos tiempos por temas polémicos, pero en el club gallego se lo toman con naturalidad y humor: "Nos hace gracia, nos lo tomamos medio a broma, pero representamos a un club que ya ha hecho historia ascendiendo a Segunda B, un club humilde y no le damos importancia", explica el capitán.

Ferreiro coincide y lo relativiza: "Aquí el apellido Negreira es común y no se le da importancia. Si estuviéramos en Primera, sería distinto, pero no estamos al nivel de que eso nos afecte. Muchos medios llaman por el tema, pero no tiene recorrido".

Juan Diego incluso bromea con lo que podría haber sido si hubieran podido salir emparejados con el FC Barcelona: "Se hace mucho más viral y tendríamos mucha más gente observándonos, pero ahora a disfrutar de este momento".

Una historia para recordar

Con el pueblo volcado y la ilusión desbordada, el presidente lo resume con emoción: "Esto va a quedar en el recuerdo, se hablará durante mucho tiempo. Cuando pasen 20 años, todos se acordarán: ‘¿os acordáis de cuando jugábamos contra la Real Sociedad en la Copa del Rey?’ Son momentos que quedan grabados en la historia de un club".

Y aunque las diferencias deportivas son grandes, ambos integrantes del SD Negreira afrontan el encuentro con humildad, pasión y orgullo. "Estamos mentalizados para disfrutar", concluye el capitán. "Sea cual sea el resultado, la historia está para hacerse".