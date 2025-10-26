El Real Madrid le cierra la boca a Lamine Yamal (2-1)

Mucho habló Lamine Yamal antes del partido y muy pocos elegidos por no decir ninguno pueden hacer tal cosa antes de un partido ante el Real Madrid y encima en el Santiago Bernabéu. Además no era día para sacar pecho cuando te plantabas en Chamartín sin Lewandowski, Olmo o Raphinha. Pues Lamine Yamal abrió la boca y el Real Madrid se la cerró con su primera victoria en un Clásico tras cuatro derrotas consecutivas.

Lamine habló mucho e hizo poco

Como ya pasó la temporada pasada y con un Barcelona mucho más acomplejado al inicio si cabe por las bajas, el Real Madrid impuso su dominio en la primera parte. El curso pasado los fueras de juego sepultaron al equipo de Carlo Ancelotti, sin embargo, en esta ocasión el Real Madrid no perdonó porque tuvo aún más opciones de percutir sobre el área del Barcelona.

En la primera media hora de juego al Barça le pudieron caer tres goles. De hecho le cayeron un penalti y dos tantos aunque solo uno subió al marcador y la pena máxima la mandó el VAR al limbo. El problema culé estuvo en que tiró el achique mal en todas las ocasiones y Mbappé se puso las botas. El francés puso el 1-0 y entre él y Vinícius desesperaron a los azulgranas.

El partido fue avanzando y Fermín puso las tablas cuando menos lo merecía el equipo de Flick. De hecho fue más un regalo en la fase de recuperación y salida del Real Madrid que jugada trenzada del Barcelona. Llegó el 1-1 y es ahí cuando el Barcelona debió acelerar. No lo hizo y la razón fue que su defensa actual es parecida a meter la mano en un avispero esperando que nada te pique. De una jugada que parecía quedarse en nada, el Real Madrid la peinó en el segundo palo con Militao teniendo más fe y Bellingham remató a placer para poner el 2-1.

El resto de la primera parte fue más de los locales y mucho menos de los visitantes. Por momentos incluso parecía que jugadores como Lamine Yamal tenían más velocidad en la lengua en la previa del partido que en las piernas durante el mismo. Solo Pedri dio el do de pecho. Rashford y Ferrán, totalmente inoperantes.

Segunda parte tensa con poco fútbol

Fueron más interesantes los piques dentro del terreno de juego con Lamine Yamal y Carvajal, por poner un ejemplo, que lo que se vio en el terreno de juego. La realidad fue esa. El Real Madrid tuvo el penalti para la sentencia, pero Szczęsny sacó una mano de órdago y estuvo cerca de cambiar el sino del encuentro si no hubiese sido porque el Barcelona tenía la peor capacidad ofensiva que se le recuerda en los últimos años visitando el Bernabéu.

Pedri lo intentó dirigiendo el juego. Aún así acabó incluso expulsado por una entrada desesperada al final del choque. El que también se desespera y desespera al respetable es Vinícius que nuevamente mostró una actitud nefasta cuando Xabi Alonso le cambió mediada la segunda parte. Se lo permiten, por otro lado.

El marcador no volvió a moverse, aunque hubo otro gol anulado a Bellingham, y como digo lo más tenso e interesante del encuentro fueron los instantes finales con los piques que hubo entre el Real Madrid y Lamine Yamal. Mucho hablar y poco hacer le dirían. Esa fue la realidad porque en esta ocasión, el conjunto blanco le cerró la boca a Lamine.