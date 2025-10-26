Menú

El ridículo del padre de Lamine Yamal: de "cocinar" al Madrid a la amenaza tras la derrota

El ridículo del padre de Lamine Yamal: de "cocinar" al Madrid a la amenaza tras la derrota | Instagram

Ridículo tras ridículo. Así funciona el entorno de Lamine Yamal con declaraciones que en esta ocasión se vuelven en su contra. Mounir Nasraoui, padre de Lamine, volvió a tirar de chulería en la previa del partido ante el Real Madrid hablando de que su hijo iba a "cocinar" al equipo de Xabi Alonso. Pero el 2-1 del Madrid le cocinó a él.

Este es el vídeo:

"Yo me los cocino aquí y mi hijo se los cocina allí" decía en tono chulesco y entre risas el padre del jugador del Barcelona.

"Mi hijo no tiene miedo, mi hijo tiene honor y orgullo. Está satisfecho con lo que ha conseguido. Me dan pena algunas personas que piensan que ha hecho algo que no debía", dijo también en el directo.

Después del partido, menos risas, pero amenazas deportivas al Real Madrid. Esta fue su publicación en redes:

"Nos vemos en Barcelona", advierte Mounir Nasraoui. Lo que ve de momento es el 2-1 del Real Madrid. Lo único tangible a día de hoy.

