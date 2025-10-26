Tangana final en el Bernabéu con policía incluida: Lamine Yamal y Raphinha vs Vinícius y Rudiger

Más tensión que fútbol en la segunda parte en el Bernabéu durante el Clásico que ganó el Real Madrid por 2-1 al Barcelona. Antes del pitido final ya se vieron las caras miembros de ambos banquillos, pero una vez acabado el choque Lamine, Rudiger, Carvajal, Courtois, Raphinha... Hubo de todo.

Estas son las imágenes:

La tangana final se organiza en los banquillos y a partir de ahí entran muchos jugadores y miembros de cada equipo. Hubo momentos en los que Raphinha fue a buscar a Rudiger. Otros en los que Lamine citó a Vinícius y viceversa para verse las caras dentro del túnel.

Incluso hubo pique entre Carvajal y Lamine porque el español le recriminó sus palabras antes del duelo.

Incluso se pudo ver a la Policía Nacional poniendo orden para que la cosa no pasase a mayores. Después de eso, calma y celebración madridista sin incidentes.