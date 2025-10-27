Muere José Manuel Ochotorena, leyenda del Valencia y de la selección española, a los 64 años

José Manuel Ochotorena, exportero vasco del Real Madrid y del Valencia, ha fallecido este lunes 27 de octubre a los 64 años, según ha informado el conjunto de Mestalla. Además, Ochotorena fue preparador de porteros de la selección española y del Valencia tras colgar los guantes. En los últimos meses, una enfermedad había limitado su actividad profesional y sus apariciones públicas.

Su trayectoria profesional comenzó en el Real Madrid en 1982 y permaneció en el club blanco durante seis temporadas, en las que ganó dos Copas de la UEFA, 3 Ligas y 1 Copa de la Liga, aunque no tuvo mucha participación en el terreno de juego.

En 1988 fichó por el Valencia y en su segundo año en el conjunto, ganó el Trofeo Zamora. En esa misma temporada, recibió la llamada de la selección para el Mundial de Italia 90. En 1992, empezó una nueva etapa en el Tenerife y también recaló en el Logroñés y en el Racing de Santander, retirándose en el club riojano en julio de 1998.

Como entrenador de guardametas

Entonces regresaría al Valencia como preparador de porteros junto a Rafa Benítez, con el que también estaría en Liverpool entre 2004 y 2007. Ese año, volvería a las filas ché y se mantendría hasta 2021 en el staff técnico. A lo largo de todo ese tiempo, trabajó con hasta 19 técnicos valencianistas. Asimismo, esta labor la desempeñó en la selección española y estuvo presente en la Eurocopa 2008, el Mundial de 2010 y la Eurocopa 2012.

No solo eso, también formó parte del staff en la Euro de Portugal 2004, el Mundial de Alemania 2006, el Mundial de Brasil 2014, la Eurocopa de Francia en 2016 y el Mundial de Rusia en 2018. Su vinculación con la selección terminó en febrero de 2021.

Muestras de condolencias

El Valencia CF ha expresado su dolor por la muerte de Ochotorena y ha colocado un lazo negro en señal de luto en sus cuentas oficiales de redes sociales: "Leyenda de nuestro Club y referente del fútbol español. Mítico portero del Valencia CF, donde llegó a ser trofeo Zamora, siguió forjando su leyenda y dejando una huella imborrable como formador de porteros. Con este rol también se convirtió en campeón de Europa y del mundo con la selección española", ha escrito el club ché.

Desde el Real Madrid también ha emitido un comunicado para "expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros y a todos sus seres queridos, así como a todos los clubes de los que formó parte". Otros muchos clubes se han sumado a expresar su pésame por la triste noticia.