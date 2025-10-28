Josep Martínez, portero español del Inter, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

El portero suplente del Inter de Milán, el español Josep Martínez, atropelló y mató a un señor de 81 años que se movía en silla de ruedas eléctrica cerca del centro de entrenamiento del club, según informan medios italianos. El trágico suceso ocurrió en torno a las 9:30 de la mañana en Fenegrò, provincia de Como, cerca de Appiano Gentile.

A pesar de los intentos de socorro a la víctima, no se pudo hacer nada para salvar su vida ya que falleció en el acto. Por su parte, el guardameta, "resultó ileso", según ha explicado La Gazzetta, aunque profundamente afectado por el incidente, en "estado de shock".

Las primeras investigaciones, tal y como informa el medio italiano, podrían deberse a una invasión del carril contrario por parte de la víctima y el posterior choque: "El hombre en la silla de ruedas podría haber cambiado repentinamente de dirección, no se excluye que fuera por una enfermedad, cortando el camino al vehículo conducido por el futbolista".

Josep Martínez prestó asistencia al anciano desde un primer momento y colaboró con las autoridades para esclarecer las causas del accidente. La ambulancia aérea de Como, una ambulancia de la Cruz Roja de Saronno y los Carabineros de Cantù acudieron al lugar del accidente, según publicó Qui Como. Como medida, la calle quedó cortada para continuar con las investigaciones.

Desde el Inter se tomó la decisión de anular la rueda de prensa de Cristian Chivu previa al partido frente a la Fiorentina, fijada a las 14:00, en señal de luto. El internacional español llegó al Inter en el verano de 2024 y es suplente de Sommer, aunque esta temporada había disputado dos partidos de Serie A.