El 'Boxing Day' es el día más especial del fútbol inglés y tiene las horas contadas tal y como lo conocemos. El motivo es que, para este 2025, la Premier League ha confirmado que tan solo habrá un partido el próximo 26 de diciembre. Se trata de una reducción sin precedentes que ha desatado la ira de millones de aficionados.

Y no es para menos porque el 'Boxing Day' es una tradición muy arraigada en el fútbol inglés que data de 1888 cuando la Football League organizó sus primeros encuentros el 26 de diciembre. De hecho, para numerosas generaciones, el 'Boxing Day' ha simbolizado la unión entre la Navidad y el fútbol, convirtiendo este día en una celebración familiar donde se mezcla tradición religiosa y deporte.

Este año, el 26 de diciembre tan solo contará con un partido de la Premier. Cierto es que cae en viernes, lo que obliga a la liga a utilizar los días 27 y 28 de diciembre como jornada regular de fin de semana para cumplir sus obligaciones televisivas. Pero, ¿por qué tan solo un encuentro el 'Boxing Day'? Al parecer el motivo es que los contratos televisivos obligan a los clubes ingleses a jugar en 33 fines de semana cada temporada, con solo cinco jornadas entre semana. Según el medio británico The Times, "Con la ampliación de las competiciones europeas y la FA Cup, que ahora ocupan más fines de semana, la Premier League necesita el sábado 27 y el domingo 28 de diciembre para cumplir con sus obligaciones contractuales".

De esta manera, el 'Boxing Day' de la 2025-2026 será el más pobre desde la Segunda Guerra Mundial con solo un partido disputado el 26 de diciembre. Pero no solo eso y es que aún está por definir cuál de los 10 encuentros de la jornada 18 será el que se juegue el viernes. Hasta la fecha, el año con el número más bajo de partidos desde el final del conflicto bélico de 1945 databa de 1981, cuando solo se disputaron dos partidos. En cambio, en 2014, la última que el Boxing Day también cayó en viernes, los 10 encuentros de Premier League se jugaron el mismo día.

No obstante, puede ser un cambio de tan solo un año ya que, según The Times, "dado que el 'Boxing Day' cae en sábado en 2026, la Premier League espera que se vuelva a la normalidad, pero es probable que este año se considere un fin de semana normal, con la mayoría de los partidos el sábado y el domingo, y el último de los 10 partidos el lunes".

Indignación entre aficionados y clubes

El anuncio de que el próximo 'Boxing Day' va a ser una jornada normal con los partidos en sábado y domingo no ha sido una noticia que haya sentado especialmente bien entre los clubes y aficionados de la Premier League… Por ello, Richard Masters, director ejecutivo de la Premier League, ha intentado calmar las aguas afirmando que se trata de "una peculiaridad de cómo caen los partidos este año" y que la tradición regresará en 2026 cuando el Boxing Day caiga en sábado.

Pero las palabras de Masters no han servido para calmar los ánimos y es que la afición británica está realmente enfadada. De hecho, analistas de la Premier como Hugh Woozencroft han culpado a "la incesante búsqueda de dinero en el fútbol", mientras que Alex Crook declaró rotundamente que "Boxing Day es para el fútbol". Y no solo ellos sino que, en las redes sociales, miles de seguidores han compartido su decepción, con testimonios emotivos sobre tradiciones familiares de cuatro décadas que se ven amenazadas.

¿Cuándo fue el primer 'Boxing Day' de la historia?

El 26 de diciembre de 1860 se jugó el primer partido de la historia del fútbol, con la disputa del derbi en Sandygate Road, entre el Sheffield FC y Hallam FC. No obstante, no fue hasta 1880 cuando irrumpió el primer 'Boxing Day' de la historia, con el Preston North vs West Bromwich y Bolton Wanderers vs Derby County celebrados aquel 26 de diciembre de 1880. Ahí nació la tradicional jornada liguera en el 'Boxing Day'.

Hasta ahora, el récord de menor actividad en esta fecha tan tradicional se remontaba a 1981, cuando solo se jugaron dos partidos. Muy distinto fue el escenario en 2014, la última vez que el Boxing Day cayó en viernes, cuando los diez duelos de la Premier League se disputaron en un solo día, como manda la tradición.