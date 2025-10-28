A pesar de su edad, Leo Messi mantiene intacto el deseo de jugar al fútbol. Tanto que hace pocos días firmó la renovación del contrato con el Inter Miami hasta diciembre de 2028. El motivo es que el capitán de Inter Miami, legendario futbolista del FC Barcelona y la Selección de Argentina, sigue con la ilusión de alcanzar nuevos éxitos en su trayectoria como profesional.

El astro argentino concedió una entrevista a NBC News en la que habló sobre su situación actual en Estados Unidos y la selección. Durante la charla, Messi dejó algunas frases positivas para la Selección Argentina sobre su participación en el Mundial 2026. "Es especial poder participar en el Mundial, me encantaría. Me gustaría llegar al Mundial en buena forma y ser una pieza importante para ayudar a mi selección, si estoy allí", manifestó el argentino.

Tras esto aseguró que todavía no sabe si intentará defender el título de campeones logrado en Qatar 2022 o no formará parte del plantel argentino en Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Según Messi, lo irá decidiendo cuando se acerque la fecha: "Lo evaluaré día a día cuando empiece la pretemporada el año que viene con el Inter (Miami) y veré si realmente puedo estar al 100%, si puedo ser útil al grupo, a la Selección, y luego tomaré una decisión".

Recordemos que en el encuentro de septiembre entre Argentina y Venezuela, Messi lideró la victoria de La Albiceleste y tuvo un merecido homenaje tras el partido. Después, el capitán declaró que aún no sabía si formaría parte de la lista del Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Ahora, en la entrevista de NBC, el rosarino concedió más detalles. "Obviamente, estoy muy emocionado por el Mundial. Venimos de ganar el último (Qatar 2022), y poder defenderlo de nuevo en la cancha sería increíble, porque siempre es un sueño jugar con la selección, sobre todo en el torneo más importante", explicó el jugador argentino.

Qatar 2022 y la ilusión del 2026

Messi se rinde ante la victoria argentina en el pasado mundial de Qatar 2022 en el estadio Lusail Stadium. El capitán argentino confesó que era un deseo desde niño… "Era el sueño de toda mi vida. También es cierto que era lo único que me faltaba a nivel profesional. He tenido la suerte de lograrlo todo, tanto a nivel individual como colectivo, con el Barcelona, y creo que ese es el sueño de todo jugador. Si le preguntas a cualquier jugador cuál es su sueño, te dirá que es ser campeón del mundo. Ganar el Mundial me ha dado una inyección de energía extraordinaria. Es una alegría indescriptible ser campeón del mundo".

Pero, hay que tener claro también que si finalmente Messi decide jugar el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y disputa al menos un encuentro, sumará un nuevo récord a su currículum, ya que será el primer futbolista en competir en seis Mundiales, aunque también Cristiano Ronaldo podría llegar a esa marca. Por el momento, ambos comparten la cima con el alemán Lothar Matthäus y los mexicanos Rafael Márquez y Andrés Guardado, que también participaron en cinco.