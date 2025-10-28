Ridículo histórico: casi se rompe el cuello por un saque de banda de fantasía

Si alguien pensaba que no se hablaba en España de la Premier League iraní, se equivoca, aunque la noticia que hoy traemos poco tiene que ver con algo virtuoso de esta competición. El jugador del Esteghlal Khuzestan, Fayyaz Mirdourghi, se ha hecho famoso por un saque de banda en el que casi se mata.

Esta es la imagen:

Extraña escena en la Premier League iraní. El jugador del Esteghlal Khuzestan, Fayyaz Mirdourghi, al realizar un saque de banda, casi se rompe el cuello y luego la cadera. pic.twitter.com/2PBkhtA5Rz — Matias Clima Meteo 🇺🇾 𝕏 (@AficionadoMeteo) October 27, 2025

El jugador intenta dar una voltereta previa al saque de banda, se resbala e impacta con la cabeza en el suelo girando su cuello. Rápidamente se da cuenta de lo sucedido y se queda en el suelo dolorido. Su entrenador no daba crédito.

Por suerte no le ha ocurrido nada y pudo seguir con el partido. Eso sí, ya es viral para el resto de su carrera.