Este último miércoles de octubre se ha conocido que la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de la UEFA, LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sobre la Superliga. Esta nueva sentencia ratifica lo expuesto en el auto del Juzgado de lo Mercantil 17 de Madrid que ya en el título de su escrito del 2021 decía que "las normas de la FIFA y de la UEFA sobre la autorización previa de las competiciones de fútbol de clubes, como la Superliga, violan el Derecho de la Unión". Sentencia que acusaba a ambas organizaciones de "abuso de posición dominante, falta de transparencia, proporcionalidad y discriminación".

Pero no solo eso sino que esta sentencia podría abrir el camino a una demanda multimillonaria de la Superliga a la UEFA. Recordemos que, a día de hoy, el proyecto de la Superliga tan solo cuenta con el Real Madrid puesto que recientemente el FC Barcelona, el otro grande de Europa que lo apoyaba, ha expresado su deseo de retomar la buena relación con la UEFA. Y, por supuesto, las reacciones a esta sentencia no se han hecho esperar.

LaLiga ha sido la primera entidad en pronunciarse y emitir un comunicado en el que manifiesta su respeto a la reciente sentencia sobre la denominada Superliga, pero precisa que la resolución no aprueba ni respalda ningún formato concreto de competición. De hecho, según declaraciones de Javier Tebas recogidas en el escrito de LaLiga: "La sentencia no supone en ningún caso un aval a la Superliga ni a ningún otro formato". Pero el presidente no se queda ahí y añade que "Simplemente recuerda que las normas deben aplicarse con transparencia y objetividad".

Pero además, en el comunicado, la patronal reitera su compromiso con la integridad y estabilidad de las competiciones nacionales, que considera "pilar fundamental del fútbol europeo" y garantía de su sostenibilidad económica y social. Además, defiende el respeto a las normas de competencia de la Unión Europea y mantiene su apuesta por el diálogo con instituciones y clubes para que cualquier innovación o propuesta no perjudique a las ligas.

Reacción del Real Madrid a la sentencia

Por su parte, el Real Madrid tampoco ha tardado en pronunciarse tras conocerse el fallo. El conjunto blanco celebra que la Audiencia Provincial de Madrid haya desestimado los recursos de apelación interpuestos por UEFA, la RFEF y LaLiga. El club destaca que la sentencia confirma que "la UEFA, en el tema de la Superliga, infringió gravemente las normas de libre competencia de la Unión Europea". Además, según los madridistas, esta decisión abre la vía a reclamar los cuantiosos daños y perjuicios sufridos por el club.

Pero no solo eso sino que el Real Madrid explica que durante 2021 ha mantenido "numerosas conversaciones con UEFA" para buscar soluciones en materia de gobernanza más transparente, sostenibilidad financiera, protección de la salud de los futbolistas y mejora de la experiencia de los aficionados. En ese sentido, la entidad blanca anuncia que seguirá trabajando "por el bien del fútbol global y de los aficionados", al tiempo que pedirá a UEFA los daños y perjuicios sufridos por lo que considera un abuso de posición de dominio.

Reacción de la UEFA

La UEFA tampoco se ha quedado callada y ha reaccionado a la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. El organismo internacional ha asegurado que "no valida el proyecto abandonado de la Superliga anunciado en 2021, ni socava las reglas de autorización actuales de la UEFA, adoptadas en 2022 y actualizadas en 2024, que siguen plenamente vigentes".

Pero no solo eso sino que la UEFA señala que toma nota de la sentencia y que sus normas "garantizan que cualquier competición transfronteriza se evalúe con criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados". Además, recuerda que esto se produce después de que el Parlamento Europeo aprobara una resolución histórica en la que reiteraba explícitamente su oposición a las "competiciones separatistas".

Al igual que las otras dos entidades afectadas, la UEFA asegura mantener "su firme compromiso con el modelo deportivo europeo, basado en el mérito deportivo, el acceso abierto, la solidaridad y la protección de la pirámide futbolística, y seguirá colaborando con las federaciones, las ligas, los clubes, los jugadores, los aficionados y las autoridades públicas para salvaguardar la unidad del fútbol europeo".